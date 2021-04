Cada signo tem um mau hábito – descubra o seu

Os signos são sempre boas pistas para antecipar o futuro, mas também para analisar relações do presente. O astrólogo Paulo Cardoso, por exemplo, já nos explicou porque é que o ano passado foi tão complicado e alinhou as suas previsões para 2021. Previsões essas que pode complementar com o horóscopo mensal da Máxima.

A par disso, existem as curiosidades mais inusitadas como qual a celebridade que melhor define o seu signo; quem é mais compatível no amor e na amizade; quem é mais propenso à traição ou mesmo como cada signo define o sucesso.

Aqui reunimos os piores hábitos de cada signo do zodíaco. Sim, porque todos o têm. A questão que se impõe é se no final vai admitir ou não. Mais uma vez recorremos ao site Stylecaster para nos orientar nesta jornada lúdica. É que, apesar de tudo, não queremos que se leve demasiado a sério.

Os primeiros serão sempre os primeiros e por isso comecemos com Carneiro. Trabalhador e perfecionista nato, não é de admirar que o seu pior hábito seja ser um workcaholic. É isso mesmo, os Carneiros têm dificuldade em separar a vida privada da vida profissional. Não parece um verdadeiro defeito, mas no extremo pode levar à exaustão, por isso cuidado.

Já os taurinos têm um problema de flexibilidade, ou no caso, inflexibilidade. Não estamos espantados. São de ideias fixas e têm dificuldade em mudar o mindset quando metem uma ideia na cabeça, lutando por aquilo em que acreditam até ao fim. Mas às vezes é mesmo preciso aligeirar e mudar o chip. Sabia que a flexibilidade é considerada um dos maiores traços de inteligência?

Seguindo na demanda de hoje, chegamos a Gémeos e ao seu ego. Este é o seu pior "hábito", sem dúvida - deixarem-se dominar por um ego pujante. Completamente comunicativos e dados ao próximo, os geminianos têm dificuldade em partilhar o palco, se é que nos entende. O mundo não para de girar, mas nem sempre é à sua volta…

Caranguejo, por sua vez tem problemas em controlar a raiva. Para além da sua sensibilidade extrema, em todos os sentidos, as pessoas deste signo tendem para o dramatismo, concretizado esta caracteristica em explosões desajustadas. Quantas drama queens deste género conhece?

O pior hábito dos leoninos é um pouco como o dos Carneiros, nem parece um defeito até ser. A insegurança também paira por aqui e quem diria que as personalidades Leão se preocupam tanto com o que os outros pensam? Conseguiram guardar esse segredo até aqui, mas foram descobertos!

Com menos surpresas, surgem os Virgem e o seu perfecionismo. O seu pior hábito é indubitavelmente reconhecido por todos em qualquer lugar, seja no trabalho, com os filhos ou mesmo nas suas relações íntimas.

Já Balança confunde o ser misterioso com mostrar-se indiferente. Este último um hábito nada aprazível. Poderiam ser a personificação do ghosting nas relações que não vão para a frente, onde muitas vezes conseguem que os demais se interessem por si, para depois desaparecerem do mapa.

Os Escorpião, à semelhança dos Caranguejo, são demasiado dados ao drama. Conhecidos por serem vingativos e não facilitarem a vida a quem trai a sua confiança, a verdade é que também não aligeiram a vida a si próprios, levando tudo muito a peito.

Os Sagitário, por sua vez estão sempre na defensiva. Apesar de serem bons vivants que querem aproveitar a vida ao máximo, não suportam que questionem as suas decisões, daí estarem sempre à defesa. O que pode ser muito cansativo para os próprios e - suspeitamos - para quem vive consigo.

No caso dos Capricórnio, se estava a espera do mais condenável hábito de todos, ficará surpreendido. São pessoas exímias em esconderem as suas emoções. Não obstante o facto de terem um temperamento difícil, digamos assim, a verdade é que não gostam de mostrar fraqueza perante o outro, pelo que ocultam o que estão a sentir. E isso pode ser um péssimo hábito para os próprios.

Quanto aos Aquário, apesar de terem um lado muito humano, o seu espírito futurista e as suas ideias fora da caixa fazem com que se tornem pretensiosos. Um pouco de humildade nunca fez mal a ninguém e este signo ainda tem muito que aprender.

Por fim, mas não menos interessante, temos Peixes e a sua eterna carência. De personalidade sensível e criativa apoiam-se muito nos outros, por vezes até demais. Se há um tópico a trabalhar aqui é sem dúvida o da confiança.