Como o ascendente determina o instinto de cada signo

No nosso mapa astral, a nossa ação instintiva vai ser indicada pelo nosso ascendente. Este é determinado pela constelação que está a Este, na linha do horizonte, no local, dia e hora do nosso nascimento. A partir dessa casa a sequência dos signos vai obedecer à sequência da faixa zodiacal: Carneiro, Touro, Gémeos, Caranguejo, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes. Sabermos o nosso ascendente vai permitir perceber aquilo que em nós é instintivo, nasce sem esforço, flui de forma autêntica, sem filtros.

Planetas em conjunção ao ascendente e o planeta regente assim como a casa e aspetos deste planeta vão ter grande influência na interpretação da significação do ascendente de um dado mapa astral. É consensual que muitas das características físicas da pessoa estão também relacionadas com toda esta conjetura.

Carneiro – Aquela amiga instintiva, que toma a iniciativa e com bastante impulsividade pode ter o ascendente em Carneiro. São instintivamente narcisistas e com um sentimento de destino especial. Têm liberdade natural para iniciar em qualquer direção. Não digam a este ascendente o que ele deve fazer pois precisa de toda a liberdade e não gosta de sentir restrições. Têm cabeça quente! São naturalmente guerreiras. São corajosas, impacientes e competitivas. Podem sentir dores de cabeça.

Touro – É instintivamente feminina pois tem os sentidos apurados para a beleza. Naturalmente orientadas para a sua sobrevivência e para a obtenção de recursos. Muito sensuais e confiantes. Podem ter uma aparência reservada. Em alguns casos o corpo pode ser muito compacto e forte. Instintivamente determinadas e com capacidade de perseverança e por isso quando focadas podem instintivamente suprimir o que sentem para poderem ir em frente com o que desejam. Forte sentido de olfato. Podem ter a voz muito bonita e sensibilidade na garganta.

Gémeos – Instintivamente quer por tudo por palavras! Têm sede de experiências, é uma energia ativa. Gostam de comunicar e de socializar. Pode ser o advogado do Diabo! Do contra. Às vezes as conversas não acabam! Muitas vezes não ouvem o outro só para continuarem a falar! Dizer o que o outro quer ouvir em vez de dizer a verdade. Liberdade de ir para o mundo numa variedade de opções. Muita flexibilidade. Não gostam de rotina. Podem ser agitadas. As mãos podem ser muito bonitas ou um ponto fraco. Fragilidade no sistema respiratório.

Caranguejo – Os olhos transbordam a emotividade. Têm um olhar doce e protetor e uma atitude de aceitação dos outros. Muito femininas e querem ser protegidas. Pode haver uma certa insegurança. Querem nutrir o outro. Emocionalmente reativos. Instintivamente maternais. Podem ter um ar de criança. Nos homens pode haver um ar mais feminino. São possuidoras de uma graça natural. A digestão pode ser um ponto fraco.

Leão – Instintivamente criativas. Entram na sala como se fossem Deusas. Podem ser imãs de pessoas, as pessoas podem gravitar à sua volta pela sua energia solar, mas podem também ser as rainhas da festa e isso levar ao cansaço geral. Instintivamente brincalhonas e adoram flirtar. Muitas vezes o cabelo vai assemelhar-se à juba leonina. O sorriso pode encher uma sala.

Virgem – Instintivamente críticas e meticulosas, mas também prontas a estar ao serviço do outro. Podem ser umas curadoras naturais. Podem, no entanto, sofrer de uma falta de autoestima instintiva por se sentirem tão imperfeitas. Podem ser as procrastinadoras do zodíaco e ter a ansiedade. Colocam muita ênfase no trabalho. Um sentido natural de humildade. Sistema digestivo pode ser ponto fraco.

Balança – Instintivamente pensam no outro. Gostam de dar e precisam de se ser precisadas! Podem ser indecisas pois conseguem ver diferentes pontos de vista. Adoram beleza e têm uma gigante apreciação estética. Instintivamente procuram a beleza e podem ser muito artísticas. São diplomáticas, elegantes e tentam evitar conflito. Natural entendimento do que é justo. Atenção ao sistema circulatório.

Escorpião – São instintivamente desconfiadas e demoram para confiar. Precisam de se sentir poderosas e têm um olhar penetrante que parece ver para além das máscaras. Profundas e por vezes tortuosas. Têm uma enorme necessidade de segurança e podem dar um sentimento de desconforto ao outro. São aquelas pessoas que se sentam no canto da sala para terem a visão global de tudo. Costumam ter uns olhos muito bonitos.

Sagitário – Naturalmente expansivas e intuitivas! Instintivamente aventureiras e com um enorme sentido de exploração o que as faz gostar de viajar e descobrir diferentes culturas. Naturalmente divagam sobre o sentido da vida. Sentem que a vida é para ser vista com um sorriso e sentido de humor. Preferem a naturalidade à maquilhagem e são instintivamente jovens e sempre prontas para a diversão.

Capricórnio – Instintivamente autodeterminada. Sobem as escadinhas da sociedade com facilidade. Às vezes quer controlar tudo pois naturalmente sabem como ter o comando. Têm muita sensibilidade ao toque e pode ser muito cuidadosa. instintivamente podem reprimir o emocional. Em crianças já se comportam como adultos.

Aquário – Instintivamente diferentes, autênticas e originais. Muitas vezes à frente do tempo e muitas vezes têm uma certa arrogância intelectual. Podem sentir que sabem tudo. Instintivamente sofrem com sentimento de alienação. Possuem uma rebeldia natural. Querem avançar a sociedade para o futuro e abandonar o passado. São imprevisíveis.

Peixes – É o ascendente da sonhadora e inocente. Por isso instintivamente detentoras de uma enorme capacidade de fé e místicas. São naturalmente criativas e camaleónicas. Têm uma aura de sensibilidade e glamour. Podem ter um enorme sentido de humor. Compassiva com o outro pode às vezes pensar mais no outro do que em sim mesma.