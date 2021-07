Signos: o que esperar de agosto?

Quais são as adversidades que pode encontrar ao longo do mês de agosto? E as potencialidades de crescimento pessoal e profissional? Andrea Pereira, praticante de astrologia evolutiva, faz um relato signo a signo e consoante o dia em que nasceu. Conheça alguns dos termos da astrologia no glossário, aqui.









Carneiro Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 31 de março

A segunda semana do mês poderá ser marcada por alguma falta de vitalidade em oposição à habitual energia e força de vontade. Pode sentir que o estado de humor dos outros a impede de estar à vontade.

No trabalho há um ambiente de harmonia com as questões de autoridade, como se esforços tivessem a ser unidos na direção que lhe agrada. Pode sentir que é uma boa altura para pôr as suas ideias em prática.

A partir do dia 12 de agosto pode ter uma decisão a tomar; uma escolha a fazer que poderá ter que ver com a sua relação amorosa ou com a sua vida profissional. A expressão de sentimentos pode estar beneficiada na semana de 20 de agosto. O convívio com amigos pode oferecer momentos de grande descontração.

2º decanato - 1 a 10 de abril

Pode sentir que tem muito trabalho de aperfeiçoamento a fazer no que se refere ao seu corpo e saúde, à sua forma física e vitalidade. Pode ser uma altura em que faz planos de melhoramento e evolução.

Está numa fase de avaliação, para ver o que correu menos bem ou melhor neste último ciclo e como recarregar baterias para renovar a fé na vida e em si mesma. A Lua Nova em Leão vai trazer-lhe inspiração.

À vista estão já novos passos a dar: novos investimentos, novas ideias de carreira ou alternativas de rendimentos. No amor pode sentir que há um ambiente de inibição ou excessiva crítica no ar. Respire fundo e espere pela última semana, sentirá mais harmonia neste campo.

3º decanato - 11 a 20 de abril

Sente que quer encontrar uma vida mais adequada à sua individualidade e conquistar maior liberdade e autoridade na sua vida. Toda a parte profissional e amorosa têm estado neste profundo processo de reavaliação. Uma crise de valores: esta vida ainda é aquela que eu quero? Carneiro é o arquétipo do guerreiro e, quando decide algo, já ninguém o para.

Ao nível emocional quer mesmo começar uma nova vida e por as suas ideias em prática. Transformar palavras em ação, consegue? Antes de começar um ciclo há assuntos a fechar, questões a clarificar.

As últimas duas semanas do mês vão ser de diversão, partilha e convívio. A entrada de Vénus em Balança vai trazer alguma harmonia à vida pessoal assim como vontade de celebrar a vida com tudo o que ela oferece. O descanso da guerreira.

Sol em Touro

Touro Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de abril

No início do mês sentirá vitalidade e energia para dar e vender e pode dedicar-se a encerrar assuntos profissionais para poder relaxar ao sol sem preocupações. Com o Mercúrio trígono ao Sol, a mente estará desperta e pronta a entrar em ação com astúcia e capacidade de adaptação ao que for necessário.

Na semana de 22 de agosto, questões relacionais podem interferir com os seus planos. Pormenores que não tinham sido previstos podem surgir. Lembre-se de ter o espírito flexível e de exercitar a sua capacidade de adaptabilidade às circunstâncias.

Vénus em Balança convida-a a deixar que o outro indique caminho. Treine a sua capacidade de confiar e deixar-se levar. No final, a relação fica a ganhar.

2º decanato - 01 a 10 de maio

O mês pode começar com harmonia familiar e amorosa. Vontade de estar no "bem bom" pode ser um sintoma desse ambiente positivo. A partir da segunda quinzena adivinha-se muito movimento nas suas relações! As últimas duas semanas serão vividas com muita energia e troca de ideias em casal ou entre amigos.

Tem sentido uma força de transformação brutal na sua vida. Uma vontade criativa de metamorfosear aquelas que sentem ser as suas limitações. O resultado é sentir-se mais livre e forte.

A intuição pode dizer-lhe que é altura de tomar conta de si: fazer uma massagem, marcar uma sessão com um naturopata ou nutricionista podem ser boas ideias. Pense na sua saúde de uma forma mais holística.

3º decanato – 11 a 20 de maio

Amigos podem trazer até si circunstâncias muito benéficas! Pode sentir que foi abençoada com relações de grande compatibilidade. Pode até ser que venha a conhecer pessoas que ficarão na sua vida durante muito tempo.

No amor pode haver um sentimento de plenitude e compatibilidade. O verão parece estar a trazer o melhor de uma relação. Se está sem ninguém ao nível amoroso então pode ser que alguém esteja prestes a aparecer.

Se não escolheu o mês de agosto para férias, assuntos do trabalho têm influências muito benéficas. Talvez goste de trabalhar em agosto ficando com mais tempo e espaço para si. As últimas duas semanas são as mais indicadas para férias, com Júpiter em aspeto ao Sol, poderá mesmo é querer viajar de mochila às costas e óculos escuros.

Gémeos

Gémeos

1º decanato - 21 a 30 de maio

Muita criatividade está guardada para si neste início de mês de agosto. Ela pode ser aproveitada para simplesmente gozar a vida com as pessoas que lhe são importantes ou pode ser utilizada para o trabalho.

Na segunda semana do mês aproveite para utilizar a sua energia de forma bem física pois Marte em Virgem em aspeto ao Sol pode deixá-la com mais "eletricidade" mental do que é habitual.

O mês vai terminar com boas surpresas para o seu relacionamento amoroso ou para a sua carreira… ou quem sabe para as duas áreas. Pode sentir que tem feito as escolhas acertadas.

2º decanato - 31 a 9 de junho

O mês de agosto começa com momentos especiais entre os que mais gosta. Talvez haja uma tendência para estar preocupada com todos os detalhes e para ter todos os cuidados. Distribua responsabilidades.

As influências de Úrano e de Quíron ao Sol podem trazer-lhe oportunidades para regeneração profunda. Se essas oportunidades não surgirem, seja ativa em procurá-las pois está mesmo a precisar de momentos de descanso e cura. Essa cura pode também chegar através de conversas necessárias para o seu bem-estar.

O mês termina com Vénus em Balança a lançar "pozinhos" de leveza nas suas relações afetivas. São possíveis momentos de grande intimidade e compromisso com o seu bem-querer.

3ª decanato - 10 a 20 de junho

Pode mesmo estar a gritar por férias! Parece que a vida, tanto profissional, como afetiva, tem andado numa crise de bloqueio. Sente que o organismo está a ressentir-se de tantas complicações. Aproveite para ir ao médico ver a saúde, e ir de férias com um espírito de autocuidado e regeneração.

Ao longo do mês vai sentir que há assuntos burocráticos a tratar, sejam relacionados com a casa, com o carro, com a família, ou com os amigos. Questões que precisam do seu apoio e das suas capacidades de organização.

A influência de Úrano ao Sol é capaz, ainda assim, de trazer-lhe boas notícias, talvez inesperadas, no que diz respeito a poupanças e recursos financeiros. Pode haver sorte nesta questão financeira.

Caranguejo

Caranguejo

1º decanato - 21 a 30 de junho

Porventura, no início do mês, terá de unir esforços com os outros. Cooperação e espírito de equipa serão temas presentes neste mês de agosto. Será através da divisão de responsabilidades que as coisas vão correr bem em grupo.

As viagens estão particularmente beneficiadas! Pode visitar locais onde se sentirá mesmo em harmonia. A influência de Vénus e Marte na 1ª semana vão trazer-lhe um espírito organizado e atento a pormenores.

Na última quinzena do mês estará mais disponível para largar pormenores e abraçar convívios! Principalmente na última semana, haverá mais tempo para os afetos.

2º decanato – 1 a 10 de julho

O início do mês de agosto será apropriado a visitar novas culturas e novos lugares e a dar por si a adaptar-se a esses novos ambientes. Pode ser também que nas suas relações a mudança de rotina leve a um processo de ajustamento e adaptação.

Aproveite o mês de agosto para tratar da sua saúde e da saúde da família. Tratar melhor de si e do seu corpo é uma das formas de melhorar a sua qualidade de vida e as influências de Quíron no Sol convidam-na a ser ativa nessa área, principalmente na segunda quinzena do mês.

Os últimos três dias do mês podem ser memoráveis, é possível que viva momentos entre amigos e/ou em família inesquecíveis.

3º decanato – 11 a 21 de julho

O mês de agosto pode ser permeado por uma brisa de otimismo! Novas esperanças surgem, nomeadamente em relação às expectativas amorosas. Os últimos dois anos têm sido de profunda transformação, mas atenção: a metamorfose ainda não terminou!

Pode ser um mês de muita partilha e de muito convívio com direito a conversas importantes. Lembre-se de ser clara no que se refere ao explicar o que sente e o que pensa.

Ao longo do mês pode sentir vontade de aumentar os seus conhecimentos em alguma área. É muito possível que crie novos sonhos no que diz respeito à sua carreira e comece a apontar para setembro o aprender de novas aptidões.

Leão

Leão

1º decanato - 22 a 31 de julho

Após o seu aniversário ainda sente os "pozinhos" do entusiasmo, que serão aplicados nos desejos a concretizar nesta volta ao Sol. Aproveite para planear e pensar em todos os pormenores dos novos sonhos a cumprir. Lembre-se de falar com quem já alcançou aquilo a que se propõe, podem ajudá-la a fazer as escolhas certas.

A Lua Nova a 8 de agosto vai trazer-lhe energia e boas vibrações para o amor e para a amizade. Pode sentir que está a ter a pausa necessária com a descontração adequada, com afetos fortes como gosta.

Este mês de agosto será para carregar as baterias da leoa do 1º decanato. Será possível reatar laços do passado, fazer aqueles telefonemas que há muito queria fazer.

2º decanato - 1 a 11 de agosto

Parabéns, é o mês do seu aniversário!

Está com vontade de deitar tudo ao ar e fazer uma viagem inesperada? Mudar completamente o rumo da sua vida?

Assim parece, devido à influência de Úrano no seu Sol. Provavelmente se não for esta leoa a fazer as mudanças que precisa, a vida encarregar-se-á. Cuidado com os gastos nessas suas novas aventuras pois pode-se exceder.

Nesta nova volta ao Sol está também a querer mudar o seu estilo de vida: tornar-se mais saudável, mais desportista e apostar mais em seguir os seus instintos de quebrar a rotina. Os últimos dias do mês serão os mais positivos para a vida afetiva e convívio.

3º decanato - 12 a 22 de agosto

Está a sentir rasgos de criatividade e entusiasmo neste mês de aniversário. Será porventura um mês em que a vida lhe sorrirá! Já há algum tempo que estava a precisar desse entusiasmo já que a nível profissional e amoroso tem sentido algumas crises.

Este mês sente que é tempo de cura emocional e de se permitir ao amor e ao carinho que merece, trazendo uma aragem de otimismo para a atmosfera. A partir da segunda quinzena é possível que seja surpreendida pela sua rede de relações com demonstrações de amizade e amor especiais.

Este será o mês para recuperar desta última volta ao Sol e recarregar baterias! Aproveite.

Virgem

Virgem

1º decanato - 23 de agosto a 01 de setembro

Parabéns, Virgem do primeiro decanato! Este também é o seu mês.

Este mês começa com uma energia excecional. Marte e Vénus estão em Virgem por isso sente-se com bastante harmonia e de ações claras e concretas. Há mais consciência do que precisa neste seu caminho de autoperfeição. Lembre-se da capacidade de autocuidado com compaixão. Ninguém é perfeito, e ainda bem!

Nas últimas três semanas do mês pode ter experiências profissionais ou em grupo que se vêm a tornar muito proveitosas ou especiais. Podem ser entre grupos de amigos ou grupos de viagem. A ideia de se ajustar a outros valores e outras formas de estar podem ser bem proveitosas. Em altura de aniversário estes grupos podem dar-lhe momentos memoráveis.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

Úrano em trígono ao Sol está a dar-lhe momentos de grande criatividade, amizade, fruição profissional. Logo nos primeiros dias do mês, Vénus em conjunção ao Sol enche-a de boa disposição e capacidade de partilha.

Em termos profissionais pode ser um bom momento criativo e de trabalho em equipa. Consegue perceber no trabalho com o outro os seus pontos fortes e também tirar partido da inventividade e inteligência da sua equipa.

Na quarta semana do mês ninguém a para! Sente-se efusiva e com vontade de correr o mundo. Capacidade comunicativa em alta e pode estar mais solta e carismática. Atraindo boa sorte no amor.

3º decanato - 12 a 22 de setembro

Estará mais ciente de que as pessoas confiam sempre em si quando se trata de ser responsável e de cuidar para que tudo fique bem. Este mês vai sentir que a sua família, amigos ou parceiro/a colocam em si essa responsabilidade de que tudo esteja no lugar. Reserve para si um tempo de descanso e tente distribuir essa liderança.

Com Neptuno em oposição Sol oscilará entre momentos de excelente disposição e otimismo com momentos de desmotivação. Aproveite para se colocar metas físicas para equilibrar esses estados: por exemplo caminhar durante uma hora de manhã ou outro tipo de meta que esteja ao seu alcance. Vai aumentar a sensação de bem-estar e de autoestima.

No relacionamento amoroso e na vida profissional pode haver um sentimento de concretização e harmonia.

Balança

Balança Foto: Bastian

1º decanato - 23 de setembro a 1 de outubro

Com Marte a terminar uma volta em relação ao Sol é possível que sinta que está numa fase de finalizar temas, desejos, tarefas e objetivos. Está quase a fechar um ciclo de dois anos e já está a pensar na próxima volta, mas ainda há situações a fechar.

Na terceira semana do mês, irá procurar estar com pessoas e grupos. Aspeto que estará ativo até ao final do mês. Novas amizades podem estar no horizonte. A entrada de Vénus em Balança vai acentuar ainda mais este seu lado social.

Até ao final do mês, Vénus e Mercúrio em conjunção ao seu Sol podem trazer momentos de harmonia na vida íntima.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

As suas relações estão numa fase de ajustamento. Como se se apercebesse que há diferenças nas formas de ver o mundo. Está numa fase em que precisa de conhecer pessoas novas que se ajustem mais a quem sente que é.

Bons momentos para a vida afetiva no início da segunda quinzena.

Financeiramente sentirá que tem que esticar a corda um bocadinho e está com vontade de aumentar os seus rendimentos. Os próximos meses serão porventura meses em que fará essa procura. Com Plutão em bom aspeto ao Sol é bem possível que encontre uma solução.

Questões de saúde podem vir para a frente da linha, pode sentir que o stress tem prejudicado a sua qualidade de vida e que precisa de optar por uma vida mais sã.

3º decanato – 12 a 22 de outubro

No início do mês a inspiração para fazer coisas diferentes da sua rotina habitual baterá à porta. Não a deixe fugir! Siga esses instintos pois pode ter boas surpresas.

Pode estar com mais dificuldades em dormir ou até ter noites com sonhos estranhos. Talvez esteja a precisar de melatonina para estimular noites mais bem dormidas. Apanhar sol também ajuda assim como praticar exercício físico e estar no meio da Natureza.

Questões de carreira e de relação podem estar numa fase de mudança, novos valores estão a nascer e é necessário um ajustamento do ideal que se tem ou para a relação ou para a profissão. Redesenhar o mapa de objetivos e sonhos pode ser necessário.

Escorpião

Escorpião

1º decanato - 23 de Outubro a 1 de novembro

É possível que tenha mão pesada para si mesma a exigir que tudo corra como planeado. Essa sua intensidade, apesar de eficaz, pode deixar os outros cansados. Tenha calma, nem tudo tem que ser perfeito.

O mês de agosto tenderá a ter ondas suaves. Nada de muito extremo. Estará sempre atenta aos cuidados a ter em família para que todos estejam protegidos, mas poderá também gozar a vida com calma e prosperidade.

Ao nível das relações a ênfase estará em fazer escolhas que respondam às necessidades de todos e não só às suas. Haverá essa necessidade de diplomacia.

A simplicidade da vida pode estar presente no seu melhor ao longo do mês. Aproveite.

2º decanato - 2 a 11 de novembro

Energias amorosas e positivas neste início do mês levam a encarar a possibilidade de fazer algumas mudanças e de fazer planos que há algum tempo quer implantar. Aproveite a sua energia criativa nas suas férias ou na sua vida profissional.

Neste mês a diversão em grupo tem boas influências. Poderá conhecer pessoas que lhe trarão uma perspetiva necessária sobre a sua vida no momento ou que lhe darão ideias que serão importantes para si neste momento ou de futuro.

No campo amoroso as suas relações têm levado a transformações profundas, algumas levando-a a uma metamorfose da sua personalidade. Trata-se da influência de Úrano no seu Sol em Escorpião. Os seus valores estão a mudar e a influenciar a escolha do que quer para si no amor.

3º decanato - 12 a 21 de novembro

Anda numa fase em que tem constantemente de medir a diferença entre sonho e realidade e manter os pés na terra. Na verdade, está numa fase de sonhar para depois concretizar.

A duas últimas semanas do mês deverão ter mais "realidade em ação". No amor pode, há algo que pode finalmente ganhar mais forma. Pode sentir que aquilo que tanto almeja começa a ser mais possível.

Na saúde estará a fazer análises e exames de rotina, quer por tudo em dia. Sente que está prestes a começar um novo ciclo e quer estar impecável. Pode ser uma fase de maior energia e de amor próprio.

Sagitário

Sagitário

1º decanato - 22 de novembro a 1º de dezembro

A remodelação da sua vida continua em processo. Está à espera de um sinal que lhe mostre o novo caminho a seguir, algo em si diz que não falta muito para esse novo caminho de mostrar. Na última semana poderá ter fortes revelações sobre como quer viver nos próximos tempos, escolhas importantes no caminho.

Ao nível amoroso também poderá surgir alguém insuspeito, mas que poderá a revelar-se alguém mais importante num futuro próximo. Se já é comprometida essa importância poderá revelar-se a outros níveis.

Na segunda e terceira semana do mês, Marte e Mercúrio em Virgem estarão a forçá-la a cuidar de pormenores isso pode fazer com que ganhe mais responsabilidade no seu trabalho. Se está em férias, poderá pensar que tem demasiado sobre a sua alçada.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

O mês começa com ações inspiradas. Pode estar decidida a perder aqueles quilos extra, a ter a sua disciplina de autocuidado espiritual e emocional. Há uma espécie de revolta com o rumo que a sua vida tem tomado e está disposta a desbloquear.

A partir da segunda semana do mês vai querer sair da casca: estar com pessoas, conviver e dedicar-se aos afetos. Esta influência irá durar todo o mês. Espere por vezes alguma fricção ao nível das ideias: já sabe muitas relações também podem trazer muitas conversas e divergência de ideias. Como sagitariana até gosta, cada pessoa pode ser uma viagem.

Na semana de 22 pode deixar escapar pormenores importantes. Cuidado com as chaves e documentos, tenha tudo bem guardado.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

Pode ter que assumir responsabilidade por alguém na sua vida que pode estar a precisar do seu apoio. Como se quisesse ajudar essa pessoa a dar novos passos no mundo. Ou também pode ser esta sagitariana que está a querer criar uma nova estrutura na sua vida e sente que está a dar os primeiros passos e a precisar do apoio extra dos amigos, família e amores.

Na segunda semana sentira que está no ponto para ter conversas e para comunicar ou escrever. A companhia dos seus amigos será muito bem-vinda para viver aventuras que saiam da rotina e que estimulem a sua curiosidade.

As últimas duas semanas serão marcadas por esta leve alegria de viver. Quererá estar sem ondas, descontraída e sem nada para fazer.

Capricórnio

Capricórnio Foto: Bastian

1º decanato 22 a 31 de dezembro

Marte em Virgem está a aumentar-lhe o poder de concentração, o poder de concretização e o poder de ação. Se estiver a trabalhar na primeira semana do mês sentir-se-á produtiva, senão, cuidado para não levar tudo muito a sério.

Na verdade, este mês poderá ser importante para fazer escolhas ao nível da sua carreira ou do amor. Na segunda semana sentirá uma clareza mental muito grande.

A segunda quinzena do mês será para as experiências que saem da caixa. As suas relações podem levá-la a experimentar coisas novas e essas experiências serão importantes para si.

2º decanato 1 a 10 de janeiro

Na primeira semana estenda a toalha na praia e deixe-se ficar. É tudo o que lhe apetece. Estará na companhia de quem gosta e rodeada de beleza e harmonia. Vai gozar os louros do que plantou durante o ano.

A segunda quinzena também trará diversão e muita energia que pode ser usada para estar com os amigos ou para viver um amor de forma bem calma e descontraída. Pode sentir que já há algum tempo não se sentia tão bem.

No trabalho poderá sentir que as férias lhe fizeram bem e que regressou com os níveis de criatividade elevados.

3º decanato 11 a 20 de janeiro

Este mês poderá ser para si tempo de família, diversão com os mais pequenos, e espaço para plantar novos sonhos para o futuro que se avizinha.

A segunda semana poderá estar mais reservada para a vida em casal e haver um sentimento de trabalho na relação. Para quem não está numa relação poderão existir diferentes hipóteses no horizonte.

Este decanato está a terminar um processo de transformação daquele que tem sido o centro da sua vida nos últimos anos e por isso há uma sensação de estar na vertigem de uma nova vida, com um propósito e fé renovados.

Aquário

Aquário Foto: Bastian

1º decanato 21 a 30 de janeiro

Pode começar este mês de agosto com uma sensação de falta de energia e preocupada com diferentes questões. Pode ser que tenha que tratar de pormenores do dia-a-dia dos quais preferia fugir. Melhor deixar para a segunda quinzena. Algumas das suas preocupações vão dissolver-se e tomará a decisão que lhe parecua difícil. Com Vénus a entrar em Balança estará com o coração mais disponível para amizade e afetos.

A última semana do mês será a melhor para a vida afetiva. Se solteira, poderá encontrar alguém que lhe interesse, se em casal, poderá sentir que algum desentendimento vê a sua resolução e as pazes acendem o coração.

2º decanato 31 de janeiro a 9 de fevereiro

Aquário tem estado com algumas provas de ferro nestes últimos meses! A influência de Úrano em quadratura ao Sol tem trazido alguns imprevistos nas relações, no geral, e também na vida financeira. Úrano traz as mudanças de que precisamos, mas que às vezes temos preguiça de pôr em prática!

A terceira semana do mês será terreno fértil para desentendimentos sobre questões menores. Tenha cuidado com ideias fixas.

A última semana poderá trazer mais possibilidade de descontração. Vénus em Balança dá vontade de estar em harmonia e de mudar o ambiente à sua volta na direção da beleza. Poderá ser uma boa semana para arrumações e remodelações.

3º decanato 10 a 19 de fevereiro

Esta aquariana vai sentir-se bem em agosto nas suas relações afetivas. Júpiter em conjunção ao Sol está a soprar-lhe bons ventos para o amor. Sente que está a preparar-se para uma nova fase neste plano e que está cheia de esperança.

A partir da segunda quinzena do mês poderá dar início a uma grande quantidade de iniciativas ligadas à sua saúde e bem-estar ou mais ligadas à saúde convencional ou mais holística.

Com o Sol e o Mercúrio em Virgem poderá ter a sensação de que tem muita coisa a tratar na última quinzena do mês. Pormenores estão na ordem do dia e poderá ter medo de pôr o pé em falso. Assim terá de ir bem devagar.

Peixes

Peixes Foto: Bastian

1º decanato 20 a 29 de fevereiro

A segunda semana de agosto poderá ter controvérsia: questões de ego e de poder poderão estar na ordem do dia. O Marte em oposição ao Sol pode também expressar-se de forma positiva em que consegue assumir liderança e distribuir a capacidade de escolha por todos.

Com os nódos da Lua em quadratura ao Sol pode sentir-se dividida em situações profissionais ou de casal: vou para a esquerda ou para a direita? A terceira semana do mês será a ideal para descongelar.

Na última semana poderá respirar de alívio e só lhe apetecer descansar. Será um mês intenso para este decanato de Peixes.

2º decanato 1 a 10 de março

Este mês pode ter intensidade de sentimentos. Algo novo na sua vida que está a trazer a paixão ao de cima e a vontade de dizer e fazer e conquistar. Assim poderá haver amor e paixão! Principalmente na primeira quinzena.

A nível profissional as conversas podem subir de tom se não houver uma capacidade de escuta e de divisão de responsabilidades e poderes.

A última semana poderá ser de algum cansaço e pode sentir que precisa de carregar baterias. Pode apetecer-lhe descansar de pessoas. Úrano em aspeto positivo ao seu Sol, durante todo o mês, pode trazer uma sensação de ter verdadeiros amigos à sua volta.

3º decanato 11 a 20 de março

Tem vivido grande sonhos com Neptuno em conjunção ao Sol, sente que até tem de se beliscar para perceber se está mesmo acordada. Este mês poderá ter que por os pés na terra para tratar de questões práticas com a influência de Saturno. Um pé à frente do outro com a ajuda de Virgem.

A partir da segunda semana de agosto pode passar momentos muito especiais com as pessoas com quem partilha a sua vida, pode acontecer em todo o tipo de relações. Pode até receber visitas de pessoas com quem não estava há muito tempo.

A última semana vai ser a melhor para descansar. Sentirá que poderá ir a banhos, estender a toalha e por no silêncio os alarmes para acordar.