Eis os signos do zodíaco que mais traem (e os mais fiéis)

Carneiro é um signo de Fogo, competitivo e dinâmico, por isso os nativos deste signo tendem a agir por instinto e são mais propensos a ter num relacionamento fugaz (onde também se pode incluir uma aventura extraconjugal). Extremamente impulsivas por natureza, são personalidades que têm tendência para pensar sem agir.

E quanto a Touro? Os signos de Terra costumam ser sedutores e práticos, e quanto a relacionamentos são, por norma, confiáveis. Quanto aos nativos do signo Gémeos, preferem relações casuais, porque se aborrecem facilmente com as pessoas dos seus círculos sociais.



Como signo de água, o Caranguejo é romântico e carinhoso, e os seus sentimentos são fiéis ao compromisso. Mas atenção, os nativos deste signo também são avessos a relacionamentos conflituosos. Se for o caso, podem optar por se vingar... E isso pode significar uma traição.



Os Leões adoram um pouco de drama nas suas vidas, por isso não é supreendente que possam aventurar-se em triângulos amorosos. E quanto aos Virgens? Geralmente são práticos e confiáveis, pois esperam a perfeição em todas as áreas das suas vidas, incluíndo a amorosa. É muito raro assistirmos à traição por parte de um Virgem.



Balança. O sétimo signo da astrologia não só se identifica com o típico romance que leva às "borboletas na barriga". Quando se compromete com um relacionamento, adora estar nele, mas não hesitam em "saltar fora" perante uma desilusão.



Os nativos do signo Escorpião têm relutância em deixar alguém entrar nas suas vidas, e por isso é menos provável que se envolvam em relações casuais. Mas atenção, é um signo que pode guardar rancor, e nesse caso irá vingar-se. Extrovertidos por natureza, os Sagitários são mais propensos a deixar uma relação se pensarem que "a relva é mais verde do outro lado". Este signo é impulsivo, aventureiro, e relutante em se comprometer... Mas se achar que vale a pena, avança com o romance.



Os Capricórnios são sérios e independentes, o que os torna menos susceptíveis de se relacionarem de forma casual e "ilícita" com outras pessoas quando estão num relacionamento. No entanto, se os nativos de Capricórnio decidirem que a relação não está de acordo com os seus objetivos, poderão apostar de forma inesperada em alguém que pareça mais promissor.



E a personalidade Aquário? Tão profundos quanto intransigentes, os nativos do signo Aquário ligam-se aos outros num nível mais profundo, por isso, os "one night stands" estão fora do jogo. Por fim, Peixes caracteriza-se por ser um signo "compassivo e empático", e a lealdade parece ser a sua principal arma. São o signo mais romântico do Zodíaco, mas, se acharem que conheceram "o" ou "a" tal, podem simplesmente ignorar o facto de já estarem num relacionamento sério.