Setembro: as previsões para todos os signos, um a um

Sol em Carneiro





Carneiro Foto: Bastian

Novos valores estão a inspirá-la a novas ações. Pode deparar-se com novas ideias para ganhar dinheiro ou visualizar hipóteses de investimentos. A criatividade está pronunciada. O Plutão está a ajudar a esta restruturação de carreira.

No amor pode estar a passar por uma fase inspirada. Aproveite para pôr em prática as ideias que tem para tornar o seu relacionamento mais criativo, com menos rotina. O mesmo se aplica à vida familiar. Se não está num relacionamento trave novos conhecimentos, algo pode surgir.

É uma altura de escolhas e de ser ainda mais instintiva do que costuma ser. Está com o "fogo" todo. A segunda quinzena será boa para firmar compromissos. Com o Mercúrio em Balança a ficar Retrógado atenção às letras pequenas.

2º decanato - 1 a 10 de abril

Passo a passo em direção a uma vida nova. Os passos parecem pequenos e até insignificantes, mas é mesmo assim que se começam as grandes mudanças, um passo de cada vez e pode até medir pelo tamanho da sua inspiração e entusiasmo para este novo ciclo que se avizinha.

Amigos e novos amores (também antigos) podem trazer boa disposição à sua vida. O início do mês de setembro pode ser vivido com a alegria dos afetos. No início da segunda quinzena as conversas vão ser animadas e cheias de fulgor.

Na última semana o Vénus em Escorpião pode trazer alguns desafios aos seus relacionamentos. Tente escutar o outro e ajustar-se às suas necessidades.

3º decanato - 11 a 20 de abril

Este é um bom mês para estar com amigos, para viver os afetos, conhecer novas pessoas, divertir-se "à grande e à francesa". No amor sente que há ajustamentos a fazer para que a sua relação esteja adaptada às suas novas necessidades. Na última semana pode ter conversas acesas. Cuidado com a impulsividade.

Sente que há uma nova identidade a nascer em si. Como se alguém como vos desejos e novos impulsos estivesse a emergir. Um processo de transformação que já começou há cerca de dois anos e que está agora nos passos finais.

Na terceira semana do mês pode começar algo novo que poderá ser significativo para a sua evolução.

Sol em Touro

Touro Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de abril

O começo do mês pode ser cheio de pormenores práticos: conversas a ter, questões importantes a decidir e a pôr em prática até porque parece haver um novo plano em ação a exigir decisões e medidas concretas.

A partir de dia 12 estará com mais energia para descontrair com os amigos, estar em grupo, relaxar com quem mais gosta, talvez ainda gozar mais uns cartuxos do verão.

Na última semana do mês uma certa desmotivação ou descrença poderão estar no ar. Um certo conflito interno sobre se deve continuar no mesmo caminho ou deixar de ter esperança relativa a alguma situação. Tente fazer exercício físico e apanhar ar fresco se der por si a cair nessa desmotivação.

2º decanato - 01 a 10 de maio

Este decanato continua a sentir os efeitos da libertação e renovação dos seus valores e ideais. É um tempo de atrair novas pessoas para a sua vida que vêm trazer novas ideias. Ventos de mudança positiva na vida desta taurina. Úrano em conjunção ao Sol também pode trazer trauma nas relações e no trabalho, mas o objetivo é sempre libertar novos caminhos.

A influência positiva de Neptuno em relação ao Sol traz a possibilidade de grande otimismo e esperança para os novos trilhos a serem percorridos e isto pode não ser apenas metafórico. Boas caminhadas na natureza são bem-vindas com esta influência.

Nos últimos dez dias do mês, com Vénus em Escorpião em oposição ao Sol, a vida afetiva pode ser estimulada com alguma paixão e sensualidade.

3º decanato – 11 a 20 de maio

Estará a passar por uma crise de valores sobre alguma situação em particular? Na dúvida sobre em que acreditar? Seja flexível nas suas ideias e mantenha-as em aberto, que a verdade tem sempre várias perspetivas.

Os ventos continuam a soprar positivos nas questões profissionais e de amor. Não se deixe encostar ao sabor do vento e procure novas oportunidade para o sucesso, aproveite o início de novo ciclo para essas atualizações dos seus talentos.

Também no amor continue a trazer criatividade à vida a dois e familiar, não deixe que o regresso à rotina traga estagnação. Aproveite a semana de 5 de setembro para surpreender o seu amor com algo especial.

Gémeos

Gémeos

1º decanato - 21 a 30 de maio

Há decisões e escolhas que estão a ser feitas que se alinham com os sonhos que tem para o futuro. Este é um momento em que sente que tudo se está a encaminhar para o que gosta e isso aumenta a sua boa disposição.

Na segunda quinzena do mês será tempo de usar da sua energia e vitalidade para pôr mãos às obras. Com a influência de Marte estará com a sua mente a funcionar como nunca e com muita capacidade de comunicação e diplomacia.

O amor também parece estar a sorrir. A última semana do mês pode reservar momentos especiais para os afetos. Pode ser um momento de sintonia muito grande.

2º decanato - 31 a 9 de junho

Um mês de águas calmas para este decanato de Gémeos. A entrada no ritmo habitual pode ser feita a passo lento e pode custar voltar ao modo detalhes e pormenores em oposição à atitude de relaxar e deixar andar.

No trabalho pode sentir que há ainda capítulos a fechar, ideias que quer consolidar antes iniciar uma nova fase na sua carreira ou um novo projeto. A primeira quinzena pode trazer imensa criatividade.

No amor pode haver boas surpresas na primeira quinzena, algo inesperado. Na última semana o Vénus em Escorpião pode trazer alguma complexidade às relações. Para Gémeos os dramas "escorpiónicos" são demasiado dramáticos.

3ª decanato - 10 a 20 de junho

O começo do mês vem com dúvidas sobre como deve agir. Algum medo de desiludir ou de falhar estará porventura presente. A sua fé está a ser posta à prova e por isso esta crise é importante. Felizmente terá tendência a fazer a escolha certa.

Com Júpiter em trígono ao Sol o amor pode sorrir e será tempo de fazer planos a dois e pensar como dar passos mais sérios na construção do mundo a dois ou até da família. Também nesta área será tempo de decisões.

Em termos de carreira pode sentir que está em crise e que tem que se adaptar constantemente às circunstâncias. Pode haver algum cansaço, mas a ideia é treinar a sua capacidade de se adaptar ao que o mundo precisa de si.

Caranguejo

Caranguejo

1º decanato - 21 a 30 de junho

É altura de trabalhar em equipa. Na relação com o outro veja o que eu e outro têm para dar, como se distinguem e cada um poderá dar o melhor de si e perceber o que vos distingue na positiva.

A entrada de Vénus em Escorpião são boas notícias para o Sol em Caranguejo que é também fã de emoções intensas e apaixonadas. Essa influência pode trazer alguma animação à intimidade.

Poderá ter que fazer escolhas relativas ao tema da casa: mudanças, obras, nova decoração podem ser questões em cima da mesa. Com Mercúrio Retrógado em Balança conte com alguns atrasos em compromissos.

2º decanato – 1 a 10 de julho

Saturno em aspeto ao seu Sol pode trazer-lhe novidades ao nível da sua estrutura profissional e social. Poderá haver mudanças que a levam a ganhar objetividade sobre o seu mundo emocional e a aprender a relacionar-se com os outros de uma maneira mais objetiva.

O Úrano a aproximar-se do seu Sol traz-lhe a liberdade necessária para as mudanças que quer fazer ao nível profissional e afetivo. Sente que há novos valores a darem gás ao seu sentido de propósito. Novos inícios na última semana do mês.

O Quíron em quadratura ao Sol leva-a a preocupar-se com a sua vitalidade. Como está em Carneiro pode haver uma reflexão sobre aquilo que lhe permite ser autêntica e o que a inibe e como trabalhar a assertividade.

3º decanato – 11 a 21 de julho

Começa o mês de setembro com vontade de planear um novo ciclo. Tem novos sonhos no horizonte, como se no seu navio se gritasse "Terra à Vista!" e houvesse a sensação de estar a chegar a terra segura.

O Plutão oposição Sol continua a morder-lhe os calcanhares no sentido de a obrigar a ganhar objetividade sobre as suas dependências emocionais nos relacionamentos e como metamorfosear-se para um maior sentido de independência.

No início do mês o sentimento de liberdade pode criar conflitos nos relacionamentos. Nas últimas duas semanas as amizades podem trazer alguns desafios ou poderá ter que se adaptar a novos grupos. A última semana é a melhor para os afetos.

Leão

Leão

1º decanato - 22 a 31 de julho

A segunda semana do mês pode trazer algumas questões na intimidade: como posso ter poder nos meus relacionamentos? Ou será que sou demasiado autoritária?

Com a entrada de Marte em Balança poderá haver novas pessoas a entrar na sua vida. Júpiter em Aquário pode trazer novos grupos na sua vida que poderão estimular a sua criatividade.

O mês de setembro terá um compasso harmonioso no que diz respeito ao seu sentido de propósito e vitalidade. No entanto poderá ser um mês em que vai ter de escolher entre dois caminhos seja na vida amorosa, seja na vida profissional.

2º decanato - 1 a 11 de agosto

Alguma instabilidade financeira pode trazer-lhe um sentido de urgência em tomar as rédeas da sua situação. Pode haver alma tensão emocional, nervosismo. Úrano quer libertá-la dos seus padrões habituais ou fazê-la notar que há várias formas de estar na vida.

Também este decanato vai fazer escolhas significativas no próximo tempo. É tempo de virar o leme para a direção pretendida e não quer fazê-lo sozinha. Por isso há vontade de partilhar sonhos e perceber: como trazer os outros à minha vida como uma equipa?

Nas últimas duas semanas: boas notícias para o amor ou para a família.

3º decanato - 12 a 22 de agosto

A sua relação com os seus grupos, seja de amigos, profissionais ou de outro tipo, estão enfatizadas ao longo deste mês. É uma boa altura para ganhar objetividade sobre a diversidade de formas de estar. É possível que algo em si se destaque pela positiva.

O levar dos seus talentos e propósito ao mundo continua a apresentar-se como desafiante. Pode ser que ainda não tenha encontrado aquilo em que se sente completa. Pergunte-se: Do que é que o mundo precisa que eu tenho para dar?

No amor: há novos valores e formas de estar que quer trazer aos relacionamentos e sente-se bloqueada. Aprenda a transmitir o que sente e a adaptar as suas ações ao que o seu parceiro precisa. Oiça as necessidades do outro.

Virgem

Virgem

1º decanato - 23 de agosto a 01 de setembro

Saturno em aspeto ao seu Sol traz-lhe alguma pressão para cumprir expectativas no trabalho, nomeadamente em questões que tenham que ver com grupos ou público.

A segunda quinzena pode ser marcada por indecisões ao nível afetivo. Como proceder e no que acreditar pode não ser claro. Pode sentir-se emocionalmente ambivalente. Deve aprender a ouvir a sua voz na relação com o outro.

Pode sentir que há talentos que gostava de desenvolver relacionados com o serviço ao outro, mas pode ter dificuldade em dar esse passo. É possível que faça alguma escolha no sentido de ganhar novos conhecimentos ou técnicas.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

Este mês acontece o seu retorno solar, muitos parabéns! Está a começar este novo ciclo com o pé direito apesar das muitas responsabilidades ao nível profissional. A criatividade está nos picos e está numa fase relacional positiva.

Quer também ter uma nova volta ao Sol mais virada para a sua saúde, bem-estar e autoconhecimento. Pode dedicar-se a estudar uma área relacionada com saúde e bem-estar e quem sabe essa decisão se torne algo mais sério no futuro.

Atividades em grupo ou de equipa estão privilegiadas e pode ser uma boa altura para fazer novas amizades e deixar novas pessoas entrarem na sua vida.

3º decanato - 12 a 22 de setembro

Este mês acontece o seu retorno solar, muitos parabéns! Não podia começar este novo ciclo com mais energia. Está com o fogo todo para fazer as mudanças que gostaria de fazer, está tudo escrito, só falta pôr em prática.

Pode sentir-se pouco alinhada com os seus amigos e grupos no que diz respeito a questão de valores na sociedade ou no seu trabalho. Procure escutar sem tomar lados e adaptando-se aquilo que a situação exige.

É possível que sinta um vazio no que se refere à sua vida afetiva. É altura de procurar um esclarecimento sobre que caminho seguir. Com o Plutão trígono Sol há uma energia muito forte agir na sua vida em prol da metamorfose.

Balança

Balança Foto: Bastian

1º decanato - 23 de setembro a 1 de outubro

Este é o mês do seu aniversário e Vénus e Mercúrio estão no seu signo. Sente-se muito relacional e com muita vontade de conviver! Está capaz de tomar uma decisão incrível que pode trazer coisas muito boas para si, tanto na profissão como no amor.

A entrada de Marte em Balança vai dar-lhe ainda mais vitalidade e vontade de concretizar planos que tem em mente. A energia de Marte pode trazer-lhe momentos a dois de grande intensidade. Pode estar prestes a tomar decisões a dois.

Lembre-se de descansar das relações, passando algum tempo a sós para recarregar baterias pois terá tanto convívio que pode ficar extenuada. Com o Mercúrio Retrógado no seu signo pode mesmo ter vontade de se isolar.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

É altura de tomar conta da sua saúde. Está a notar alguns sintomas que podem estar relacionados com stress ou sistema nervoso e quer ignorar. Pode também sentir que tem dificuldades em ser assertiva nas suas relações e comunicar os seus instintos. É altura de cuidar de si.

Podem surgir discussões nas suas relações por diferenças de valores. Pode cruzar-se com pessoas desafiantes. Saiba quando escutar ou quando simplesmente mudar de conversa por não lhe interessar. Não tem que "levar com tudo".

Questões financeiras podem cortar-lhe as rédeas do que gostava de fazer. Vá juntando, pois, como se costuma dizer: "grão a grão..."

3º decanato – 12 a 22 de outubro

Está a terminar ciclos que quer muito fechar, mas há ainda pontas soltas a resolver e por isso haver alguma impaciência. Veja e reveja os pormenores.

Em termos relacionais e/ou profissionais pode sentir-se apática ou com algum sentimento de bloqueio. O Plutão em quadratura ao Sol traz uma crise no sentido de querer mudar a forma como se expressa no mundo e ainda não sabe bem que forma é essa.

A segunda semana do mês pode ser passada numa procura de beleza; nos relacionamentos, na casa ou em expressões artísticas. A segunda quinzena do mês pode trazer-lhe verdadeiras mudanças na sua vida, momentos de profunda alegria e reconhecimento.

Escorpião

Escorpião

1º decanato - 23 de outubro a 1 de novembro

A segunda quinzena poderá ser marcada por relações intensas e emotivas ao mesmo tempo que se sente bloqueada em fazer uma escolha no âmbito afetivo. Sente que está a terminar um ciclo e tem novos desejos para os seus relacionamentos.

Pode sentir-se nostálgica e querer voltar ao passado no que se refere a questões profissionais, mas sabe que o caminho agora é sempre em frente.

Pode ser um mês com muitas questões relacionadas com amizades, família e intimidade. Pode sentir que é muito requisitada quando na verdade gostava de estar mais com "os seus botões".

2º decanato - 2 a 11 de novembro

O Úrano em oposição ao seu Sol está a obrigá-la a mudar de pele, a transformar-se. Vai sair desta fase mais forte e renascer das cinzas como uma fénix, mas pode ser de facto um momento muito desafiante.

Na primeira semana do mês uma ação sua trar-lhe-á boa sorte. Sem se aperceber estará a tomar a atitude certa na hora certa. Pode estar a vivenciar conflitos em relações que estão quase a terminar, mas que ainda falta o último "round": tenha paciência.

A última semana do mês será como uma brisa fresca no meio de um calor tórrido. Poderá sentir que as suas relações terão a harmonia de que necessita neste momento e rodear-se de beleza e boas energias.

3º decanato - 12 a 21 de novembro

Pode estar a sentir um conflito de valores nas suas relações pessoais. Trata-se de uma boa altura para trabalhar a sua tolerância com os seus amigos e família ou grupos com os quais se relaciona.

Marte em Balança vai obrigá-la a sair da casca e a relacionar-se com o mundo, é possível que trave novos conhecimentos, faça novas amizades. Mais fácil na primeira quinzena.

Na sua vida profissional pode dar provas de grande criatividade e surpreender pela positiva. A sua capacidade inventiva pode surpreender e inspirar. Em termos de saúde será um mês em que terá em conta as várias rotinas obrigatórias nesta área da vida.

Sagitário

Sagitário

1º decanato - 22 de novembro a 1º de dezembro

Pode ter a sensação que está a viver o seu passado. Ou seja, vai ter a objetividade que quer mudar a sua vida. No início de setembro pode dedicar-se a criar listas de pequenas mudanças que quer ver na sua vida. Pode ser que decida adquirir novas competências.

Na vida sentimental, pode vir a ser confrontado/a no sentido de justificar as suas escolhas e decisões. Ao nível emocional o ter que traduzir para palavras o que intui que é verdade vai trazer-lhe muito clareza e compreensão.

A última semana do mês Marte em Balança vai trazer-lhe convívio e novas amizades. Pode sentir aquela vibração que tanto gosta de estar rodeada de boa disposição e com boas conversas.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

O mês começa com animação nas suas relações. Conversas entusiasmantes e ideias criativas. Há novas pessoas na sua vida que estão a ajudá-la a quebrar a rotina ou pelo menos há a vontade de que isso aconteça.

Ao nível profissional há novas ideias no horizonte e pode ser que algo que não estava à espera aconteça e que seja indicador de novos caminhos a seguir. Tem sentido algum bloqueio na área financeira e emocional e parece que há uma esperança de mudança.

Trata-se de um momento em que as mudanças já estão em processo, mas ainda não se veem. Tenha calma e persistência nos seus esforços.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

Um mês de convívio e boa disposição para as sagitarianas no geral, com bom ambiente na vida afetiva e profissional.

Na primeira quinzena tratar de detalhes e de coisas minuciosas pode deixar-lhe os nervos em franja. Acalme o fogo e tente fazer as coisas com calma e verificando várias vezes.

No final do mês pode ser surpreendida com um novo compromisso. Pode assinar algum contrato, fechar alguma transação e isso trará um sentimento de novo início que é algo que está a precisar, ou não? Mercúrio Retrógado em Balança obriga-a a ter cuidado na assinatura de documentos e a procurar muita clareza.

Capricórnio

Capricórnio Foto: Bastian

1º decanato 22 a 31 de dezembro

Parece haver ideias que querem tomar forma na sua cabeça e que é preciso tanto raciocínio que parece que vai explodir, mas os resultados vão ser positivos - pelo menos, profissionalmente a tendência é positiva. No entanto, ao longo do mês pode por vezes haver uma sensação de bloqueio.

Com Marte a entrar em Balança a questão de autoridade nos relacionamentos pessoais e profissionais pode ser um tema, principalmente na terceira semana.

Com Júpiter em aspeto positivo ao Sol, pode haver uma amizade que um dia mais tarde se transforme em algo mais ou até algum contacto que venha a ser de grande ajuda.

2º decanato 1 a 10 de janeiro

Tem sentido maior liberdade e criatividade na sua vida. Pouco a pouco está a aprender a ter autoridade na sua vida e isso permite-lhe ser mais independente. O início do mês pode ser vivido com uma certa plenitude profissional.

Na vida afetiva, o que começa por ser uma amizade pode tomar outros contornos com o passar do tempo. Algo novo está a nascer.

Esta capricorniana terá um mês positivo no que diz respeito a sentimento de propósito e carreira, assim como na relação com grupos. Há uma certa leveza neste mês.

3º decanato 11 a 20 de janeiro

A pressão para mudar de vida continua. No entanto este mês há uma sensação de fé e esperança. Talvez a visão de um novo caminho seja a inspiração. Há um sentimento de ter o apoio das suas relações.

A segunda semana do mês será vivida com energia e vitalidade na vida profissional. Pode também ser interessante ao nível dos relacionamentos pessoais se conseguir descontrair e não tentar controlar.

Na segunda quinzena poderá sentir que está a atrair alguns conflitos ao nível interpessoal. Consegue permitir a autenticidade no outro? Admitir diferenças pode ser uma boa maneira de equilibrar a energia de mercúrio.

Aquário

Aquário Foto: Bastian

1º decanato 21 a 30 de janeiro

As mesmas questões relativas à sua estrutura emocional estão a vir ao de cima, mas com a diferença de que agora as consegue comunicar melhor, com maior clareza. Pode sentir que evoluiu.

Ao nível profissional é altura de seguir os rituais do local onde se encontra. Perceber: o que é que se faz por aqui? E antes de inovar e chegar com toda a sua criatividade, assimile os hábitos para se integrar.

Este pode ser um momento em que sente que encontrou um caminho depois de alguma turbulência. Se sente isso, continue. Cuidado para não criar grandes expectativas. Segunda quinzena boa para relacionamentos.

2º decanato 31 de janeiro a 9 de fevereiro

Tem experimentado momentos de alguma ansiedade e talvez relacionados com os seus valores a serem desafiados ou a sua vida material não ter a estabilidade que gostaria. Tempos desafiantes ajudam ao fortalecimento da sua estrutura interna.

Na segunda quinzena, uma sensação de maior calma se instalará. Sentir-se-á mais suportada pelas pessoas que a rodeiam num esforço conjunto pelo progresso.

A última semana do mês poderá ser a mais dedicada aos relacionamentos e na intimidade poderá der provocada a dar-se mais e a abrir o seu coração.

3º decanato 10 a 19 de fevereiro

O mês começa com sucesso em tudo o que poderá ganhar com o seu espírito inventivo e criativo: a vida profissional, as relações e as suas criações! A primeira semana do mês pode ser muito harmoniosa nos afetos. Sente que tem a sua tribo.

A sua saúde pode criar algum tipo de crise de forma a pedir pela sua atenção e cuidado. Não ignore os seus instintos e o seu corpo, esteja atenta. Procure perceber o que está a bloquear a sua vitalidade.

A terceira semana do mês pode trazer um espírito grande de cooperação com as suas relações e sentir que há uma enorme noção de objetivos comuns e partilha de ideias.

Peixes

Peixes Foto: Bastian

1º decanato 20 a 29 de fevereiro

O trabalho em equipa pode ser difícil no início do mês devido à dificuldade em conciliar ideias e direções. A dificuldade poderá ser em ter voz e em deixar o outro também ter voz. Será um jogo de equilíbrios.

Na última semana do mês pode mesmo sentir-se bloqueada e cansada das suas relações. No entanto, ao nível profissional vai ser capaz de andar com as coisas para a frente.

Ao nível afetivo pode precisar de um pouco de mais paciência para encontrar a clareza de que necessita. O início da segunda quinzena será o melhor momento para as relações.

2º decanato 1 a 10 de março

Tem novos projetos nas mãos que a estão a fazer sonhar e quanto mais se empenhar mais vai ativar o fator sorte,foerbe principalmente se esse trabalho for em prol da natureza ou do serviço a causas que considera nobres.

Na última semana do mês com o Vénus a entrar em Escorpião e a fazer um trígono ao Sol vai poder encontrar harmonia na intimidade.

Em todas as áreas da sua vida será uma altura de parcerias, suporte mútuo e troca de ideias. Sentirá bastante generosidade nos seus relacionamentos em geral.

3º decanato 11 a 20 de março

Pode sentir bastante tensão com as estruturas em que está integrada ou seja qualquer tipo de grupo mais estruturado como profissional ou institucional. Quer mudança, mas sente que as pessoas envolvidas podem não estar preparadas por serem mais tradicionais.

Cuidado com pormenores logo no início do mês pois pode cometer algum erro por distração. No geral terá tendência a sentir-se menos que perfeita. Tenha calma, a perfeição faz-se no processo. Renove a sua fé.

No amor anda qualquer coisa no ar! Se já está numa relação pode sentir muita energia e criatividade a rolarem!