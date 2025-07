Este champô de brilho deixa o cabelo mais volumoso na primeira lavagem (e só custa €5)

Com a internet, se há algo que acontece vezes e vezes sem conta, é o nascimento de tendências. Desta vez, o foco foi no cabelo - mais especificamente, na adoção de produtos capilares com ácido glicólico. O L’Oréal Paris Elvive Glycolic Gloss Champô tem sido um dos protagonistas nas redes sociais, local onde as modas surgem com força e, muitas vezes, desaparecem com a mesma rapidez. Mas será que este produto merece mesmo o burburinho todo? Fomos testar para perceber o que é que, na prática, pode fazer pelo cabelo.

Afinal, o que é o ácido glicólico e por que está a conquistar o mundo da cosmética capilar? Muito conhecido no universo do skincare, o ácido glicólico é um tipo de alfa-hidroxiácido (AHA), reconhecido pela capacidade de esfoliar suavemente, refinar e iluminar a pele. Mas o talento não se fica por aqui. Graças ao tamanho molecular reduzido, consegue penetrar profundamente tanto na pele como na fibra capilar. No couro cabeludo, ajuda a remover células mortas, oleosidade acumulada e resíduos de produtos - um passo essencial para revitalizar o ambiente capilar e, consequentemente, encorajar o crescimento saudável do cabelo.

L’Oréal Paris Elvive Glycolic Gloss Champô Foto: DR

Este ingrediente vai mais longe ao promover a hidratação, algo que nem todos os esfoliantes conseguem. Isto significa que, além de limpar, também ajuda a equilibrar o couro cabeludo, evitando o ressecamento. No cabelo, o ácido glicólico pode suavizar, fortalecer e até alterar temporariamente a estrutura interna da fibra, deixando os fios mais macios, brilhantes e menos propensos à quebra - algo particularmente benéfico para quem costuma pintar ou usar ferramentas de calor com frequência.

Na primeira utilização do L’Oréal Paris Elvive Glycolic Gloss Champô, houve uma surpresa imediata: o volume. O cabelo ganhou uma leveza visível - talvez devido ao couro cabeludo ter ficado mais limpo, livre de resíduos e oleosidade que, muitas vezes, pesam nos fios e os deixam sem vida. Esta ação purificante pode mesmo ser atribuída ao ácido glicólico, que limpa de forma eficaz sem agredir.

No que toca ao brilho, convém ajustar as expectativas. O champô por si só não é milagroso - o tal efeito “vidro” que se vê nas redes sociais exige a utilização da linha completa, nomeadamente o condicionador e o sérum da gama Glycolic Gloss. Juntos, os produtos ajudam a selar melhor a cutícula capilar, permitindo que a luz se reflita de forma mais uniforme e dando origem ao tão desejado brilho radiante.

Por apenas €5, este champô surge como uma proposta bastante apelativa - sobretudo se considerarmos que os primeiros produtos com ácido glicólico para cabelo nasceram em marcas ditas “profissionais”, cujos preços, muitas vezes, ficam fora do alcance da maioria. Com esta versão de supermercado, torna-se possível aceder aos benefícios deste ingrediente de forma mais democrática, sem abdicar de resultados visíveis e consistentes.

O Elvive Glycolic Gloss Champô é uma excelente porta de entrada para quem quer experimentar os efeitos do ácido glicólico no cabelo sem fazer um grande investimento. Limpa profundamente, traz uma sensação imediata de leveza (traduzida em volume) e, quando utilizado em conjunto com os restantes produtos da linha, é capaz de conseguir realmente transformar o aspeto do cabelo, tornando-o mais suave, brilhante e cuidado.