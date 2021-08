Quais são os pontos fracos de cada signo?

A astrologia não se reduz ao signo solar. O signo solar pode estar em Escorpião, mas ter quatro planetas em Balança e outros tantos em Sagitário. Na verdade, todos nós temos os 12 signos no Mapa Astral. Quanto maior a concentração de planetas num mesmo signo, mais fortes são os traços desse signo no nosso carácter.

Feita a advertência, qual será a piada de saber quais os pontos fracos de cada signo? Bem, para começar tem piada! Até porque facilmente conseguimos identificar esses pontos fracos nas pessoas que conhecemos bem. Por outro lado, não serão as nossas imperfeições que nos dão aquele je ne sais quoi? Afinal os seres humanos são iguais em 99,99% e as imperfeições até nos dão alguma humildade, é ou não é verdade? E ainda: como podemos evoluir se não conhecermos as nossas fraquezas?



Signos de Água

Signo peixes Foto: Getty Images

É a emoção que guia estes signos e por isso se há traço que caracteriza estes três arquétipos é a tendência para o drama. Por outro lado, as marés estão sempre a mudar, por isso, os signos de água procuram acima de tudo a segurança emocional.

Caranguejo. Quer por tudo aquela proteção emocional, a sua a casa, o seu ninho e o que o leva a transformar-se naquela criança de antigamente e a recriar as birras que fazia aos três anos de idade com os pais.

Escorpião: Debaixo da capa de mauzão treme com a perspetiva de perder a sua fortaleza. Por isso mesmo pode ser os rei da fobia e da compulsão. Quem já viu um Escorpião perder a razão sabe o que é ver alguém completamente fora de si, os seus ataques de raiva podem ser bombásticos. Vive muitas vezes (quase sempre) com poderosas batalhas interiores.

Peixes: Pode cair nos meandros da autovitimização como se o mundo se tivesse unido para o tramar e às vezes têm uma inocência tal que é como se estivesse mesmo a pedir para ser enganado. É o cúmulo da sensibilidade e adapta-se a tudo e a todos perdendo muito a sua identidade.

Signos de Ar

Signo gémeos Foto: Getty Images

Se os signos de água são guiados pela emoção os de ar são guiados pela razão e lógica. O alfabeto emocional escapa muitas vezes aos seus cálculos. Podendo em casos extremos ter dificuldades em sentir.

Gémeos. É famoso pela sua mente agitada e pela necessidade que tem de falar. É muitas vezes capaz de falar apenas por falar e sem querer escutar. Alguns deles não têm problemas em mentir: "que mal tem uma mentirinha se for por uma causa importante?". Podem ser dos mais nervosos do Zodíaco.

Balança. De tanto entender e relativizar as diferenças de cada um acaba por se adaptar a todos! É o signo os cameleão do Zodíaco e também o mai social. Por querer manter a paz e a diplomacia acaba por vezes por ter duas caras, só para não estragar o "quadro". Não gosta nada de estalar o verniz e de ficar mal na fotografia.

Aquário. Pode muitas vezes ser o excêntrico do grupo com alguma tendência a sair do espaço sideral e a perder contacto com os restantes humanos, o que pode ser um problema porque sendo muito fixo é capaz de insistir na ideia mais louca a pés juntos. Quando se identifica com um grupo pode perder a sua capacidade de individualização e defender as ideias do grupo a que pertence.

Signos de Terra

Signo touro Foto: Getty Images

Os signos de terra pecam pela estagnação e podem facilmente sentir que a vida é fútil e sem sentido.

Touro. Pode cair nalguma inércia e preguiça prevenindo-o de encontrar um sentido na vida. Como aprecia a solidez dos seus valores e conhecimentos, facilmente se sente ameaçado pelo que não conhece. Exatamente pela mesma necessidade de segurança é perito em reprimir para não sentir. Costuma ter má memória.

Virgem. É o mais mental deste elemento, o que se vai expressar na sua capacidade crítica e analítica. Costuma ser, literalmente, os seus pior inimigo e está numa busca incessante pela perfeição - porque não a atinge ocupa os lugares do pódio no que se refere ao sentimento de culpa.

Capricórnio. Pode ver apenas a carreira à frente dos olhos e ser a cópia dos clichés da sociedade. É também campeão quando toca à repressão, sendo dos que coloca os maiores muros em relação aos seus sentimentos e por isso mesmo muito dado à depressão. Sofre com a sua própria capacidade de controlo.

Signos de Fogo

Signo leão Foto: Getty Images

Finalmente, os signos de fogo. Cheios de paixão, tendem às vezes para o exagero e sentem muitas vezes que são especiais, o que lhes dá fama de egocêntricos e vaidosos.

Carneiro. Está em contante processo de autoconhecimento e por isso sempre em comparação com o outro, o seu ponto fraco pode ser o seu lado narcísico. Ao mesmo tempo, por ser tão instintivo, às vezes é só aquilo mesmo… Não desenvolve, o que causa a famosa frustração ariana.

Leão. Sente-se o centro do universo. Pode ter uma necessidade compulsiva de saber que é amado e do quão maravilhosos e especial é. Não é raro usar envolvimentos amorosos para que se sinta bem consigo próprio entrando facilmente em triângulos.

Sagitário. Pode exagerar tanto a verdade que cai na mentira. Se se sente inseguro pode compensar e mutas vezes não mostrar quem realmente é. Exatamente pela necessidade de segurança pode ser dado a certezas absolutas e a precisar de convencer os outros das suas ideias para se sentir seguro.