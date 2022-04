Dia do Beijo. Como os signos demonstram afeto e amor, um a um

Esta quarta, 13 de abril, assinala-se o Dia do Beijo em Portugal. Da mesma forma que somos indivíduos com personalidades distintas, também os diversos signos do Zodíaco expressam o seu amor de diferentes maneiras. Saiba quais.

Carneiro



É o signo mais apaixonado e ardente de todos. Se namora com um Carneiro espere beijos com energia para durar a noite inteira.

Touro

Este signo é conhecido pelos seus desejos intensos, e é por isso que se entrega por completo ao seu parceiro, como se as almas dos dois se unissem instantaneamente. É um sonhador de beijos gentis.

Gémeos

Beijos com este signo são sempre memoráveis, o que não é de espantar, visto que os seus lábios são uma verdadeira arma secreta. Os Gémeos encontram sempre forma de transformar um momento banal num momento excitante e sexy.

Caranguejo

Os nativos de Caranguejo são eternos românticos, preferindo a fantasia à realidade. Gostam de beijos longos e profundos que os façam sentir como se vivessem dentro de um conto de fadas. A seguir ao beijo, abraços e mimos são obrigatórios.

Leão

Um bom Leão vive para o espetáculo, para o show off. Quando estão com o parceiro, estão mais concentrados nas suas próprias necessidades do que nas do outro. Preferem beijos apaixonados, sim, mas também dignos de elogios.

Virgem

Este é um signo que vai gostar de namorar, pois os seus beijos são suaves e ternos, com uma pitada de alma. Certifique-se apenas que tem um bom hálito, pois os Virgem preferem momentos quentes com sabor a menta.

Balança

Tal como o nome indica, este signo do Zodíaco gosta de receber a mesma quantidade de beijos e mimos que oferece ao parceiro. É assim que se sente mais amado e valorizado. Gargalhadas e conversas divertidas entre uma sessão de beijos são a cereja no topo do bolo, pois fortalecem a relação.

Escorpião

Tal como o Carneiro, os Escorpião são amantes intensos e emotivos, algo que se reflete no seu estilo de beijar. O seu objetivo é certificarem-se que o seu parceiro se sente seguro, feliz e realizado.

Sagitário

Cuidado com os Sagitário, pois gostam de surpreender a cara metade com beijos nos locais mais insólitos e improváveis. Momentos divertidos, apaixonados e bastante excitantes é algo normal para este signo.

Capricórnio

Têm uma forte ética de trabalho, um sentimento que se traduz para a arte de namorar. Focam toda a sua energia nos momentos que passam com a sua pessoa especial. São fãs de beijos profundos e sensuais.

Aquário

As pessoas Aquário não são conhecidas pela sua natureza afetuosa, mas isso não significa que odeiem mimos do seu amado. Estão mais preocupados com as reações do parceiro enquanto namoram do que nos beijos em si. Dão constantemente "beijinhos no ar".

Peixes

São amantes gentis, que gostam de beijos suaves e com sentimento. Contudo, quase passam mais tempo a mordiscar e a brincar com os lábios do parceiro enquanto o contemplam com um olhar sensual.