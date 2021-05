Que signos do zodíaco beijam melhor?

Não há certezas absolutas sobre quem beija melhor - com base no signo do zodíaco. Mas há suspeitas, isso há, como revela Brenna Lilly, especialista em signos, ao site Style Caster. E todas sabemos avaliar um bom beijo, certo? Pelo menos, sabemos dizer quando experenciamos um mau.



De acordo com a especialista, os Sagitários estão na lista dos melhores beijoqueiros. Isto porque são aventureiros e extrovertidos por natureza. "Não se limitam a dar um beijo na bochecha e a dizer boa noite" escreve. São ousados, levam os beijos a sério, e conseguem fazê-lo de modo apaixonado, seja debaixo da Torre Eiffel ou à porta de um supermercado.



Depois, há os Escorpiões. São tão apaixonados como os Sagitários, mas têm o seu próprio "toque terno e intuitivo". Enquanto os Sagitários optam por um beijo mais dramático, os Escorpiões são mais reservados sobre as suas vidas românticas, e mais discretos. Ou seja, gostam que a magia aconteça em privado, e com um quê de mistério, mas não são menos românticos por isso.



Por fim, os Virgens. São grandes beijoqueiros, não necessariamente porque são naturalmente sensuais, mas porque trabalham arduamente para garantir que o seu parceiro/a ou amante é mimado/a. Querem ser os melhores em tudo! São dedicados e compreensivos até quando chega a hora do beijo, portanto.