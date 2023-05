Kate quebrou o protocolo e Camilla escondeu mensagens no vestido. Os detalhes curiosos da Coroação do rei Carlos III

Os detalhes do vestido da rainha Camilla. Foto: Reuters

Kate com um diadema feito em colaboração com Jess Collet e Alexander McQueen. Foto: Reuters

prescindiu da tradição de usar tiara neste tipo de evento, mas brilhou igualmente com uma simples peça ornamental para a cabeça criada de propósito, e que acabou por trazer até uma certa modernidade e simplicidade. O diadema prateado foi criado em

Carlos demorou a virar costas na varanda do palácio de Buckingham, como quem fotografava o momento com os olhos para mais tarde recordar. Foto: Reuters

A responsabilidade extraordinária de Charlotte não passou despercebida. Foto: Reuters

Harry, o 'triste solitário' que soube entrar em grande estilo e sair de fininho. Foto: Reuters

A presença de Katy Perry que se tornou viral durante a cerimónia na abadia de Westminster. Foto: Reuters

A cerimónia histórica, que aconteceu a 6 de maio, mostroua serem ungidos e coroados diante de 2300 convidados nesta que foi a primeira coroação do país em 70 anos. A partir das 11 da manhã, a cerimónia incluiu várias etapas até quecertificasse o casal real. Um dia que ficará para os livros de história. Os membros séniores da família real estiveram todos presentes, incluindo oque também veio diretamente da Califórnia para as festividades.no seu vestidoSabia, por exemplo, que a rainha Camillapara criar o seu, e que o mesmo escondia pequenas mensagens através dos bordados? O vestido branco com bordados dourados com o qual Camilla foi coroada rainha da Inglaterra é obra de Bruce Oldfield. Oldfield foi responsável pela transformação do estilo de Diana, que passou de um estilo bem british para um mais ousado, com modelos de festas brilhantes e um design mais atual para a época.O vestido, com desenhos que representam uma mensagem de amor ao marido, o rei Carlos III, segundo a imprensa britânica, porque, uma das paixões do novo monarca. Além disso, na parte de baixo da saia foi possível vislumbrar os nomes dos seus dois filhos, Tom Parker Bowles e Laura Lopes, assim como dos netos,. A par da homenagem à família, Camilla também não esqueceu os seus animais de estimação, igualmente bordados a fios de ouro - Bluebell e Beth - os dois cães Jack Russel que Camilla e Carlos adotaram em 2017.A princesa de Galescolaboração com, e era composto por bordados de folhas tridimensionais., em crepe de seda marfim com bordados de motivos de rosa, cardo, narciso e trevo, como representação das quatro nações do Reino Unido. Anão quis perder esta ocasião especial para homenagear a sogra, Lady Di, e fê-lo usando uns brincos de pérolas e diamantes que lhe pertenceram., através do colar de George VI, que passou para as mãos da rainha quando o pai, George VI, lho ofereceu quando ela ainda era uma princesa.Consta que o agora monarca terá levantado um copo para brindar o quarto aniversário do neto, o príncipe Archie (filho de Harry e Meghan, numa reunião de família no Palácio de Buckingham no sábado, 6 de maio. Acredita-se que o gesto tenha sido feito num almoço privado depois de Carlos e Camilla terem sido coroados rei e rainha na Abadia de Westminster.A princesa de 8 anos teve um papel que passou despercebido a muitos, mas que se revelou demasiado importante sobretudo para a idade que tem. É que foi ela a responsável por tomar conta do irmão mais novo,, de cinco. Ele prima por um comportamento que tanto tem de hilariante, como de exaustivo neste género de cerimónias. Basta lembrarmo-nos que foi ele a grande estrela no último Jubileu da rainha Isabel II, no verão passado, com as caretas e danças que protagonizou. Desta vez, não foi tanto Kate (a mãe), mas Charlotte que teve a incumbência de atravessar com ele a Abadia de Westminster, evitando que ele saísse dos seus limites. E na realidade, correu muitíssimo bem. Charlotte combinou com a mãe Kate um vestido de Alexander McQueen branco com uma bandolete floral, enquanto Louis estava vestido com uma túnica Hainsworth Garter Blue Doeskin feita pormedida por alfaiates de Savile Row, Dege e Skinner.Enquanto o casal real recém-coroado oferecia um almoço privado para membros da família, após a aparição na varanda do Palácio de Buckingham, o duque de Sussex fez uma saída rápida (chamando um Uber) mal o serviço religioso terminou. Harry, que chegou ao Reino Unido na sexta-feira, 5, foi imediatamente levado ao aeroporto de Heathrow e embarcou num voo de volta à Califórnia, onde a mulher, Meghan Markle, e os dois filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet, comemoravam o quarto aniversário do filho mais velho. As más línguas referem ainda que durante a cerimónia na Abadia de Westminster, a princesa Ana terá sido estrategicamente sentada à frente de Harry, tendo em conta que o chapéu alto que usava, tapava Harry o tempo todo. Harry, que vestiu um fato simples para a cerimónia, estava sentado na terceira fila, ao lado da princesa Eugenie e Jack Brooksbank.Ao entrar na abadia sorriu para os convidados e parecia de bom humor, ao lado das princesas Eugenie e Beatrice e respetivos maridos. O evento histórico de sábado marcou a primeira vez que Harry se reuniu com a família desde o lançamento da sua explosiva série documental da Netflix em dezembro passado e do livro de memórias, Spare, publicado em janeiro.A cantora de Firework tem ligações à família real já de longa data. Katy Perry fez parte do concerto da coroação no Castelo de Windsor na noite de domingo, mas muitos foram os que estranharam a sua presença também na Abadia de Westminster. A cantora conheceu Carlos e Camilla durante um evento em Mumbai, em 2019, e acabou por ser anunciada embaixadora do Fundo de Proteção Infantil do British Asian Trust para a Índia no ano seguinte. A instituição de caridade foi fundada pelo rei (então príncipe Carlos) e um grupo de líderes empresariais britânicos asiáticos em 2007, com o objetivo de combater a pobreza, a desigualdade e a injustiça no sul da Ásia. Na cerimónia da Abadia, na qual usou um conjunto lilás de Vivienne Westwood, Perry não passou despercebida já que muitos foram os fãs que quiseram tirar selfies com ela. Além disso, a cantora protagonizou um momento hilariante que já correu a internet e deu lugar a variadíssimos memes, isto porque, antes do arranque da cerimónia, ela andou à procura do lugar onde tinha que se sentar e pouco ou nada via, por conta do chapéu que usou.O primogénito do rei Carlos III e a mulher partilharam um vídeo muito bonito e inédito até então, onde é possível vê-los a sairem de casa a caminho da abadia de Westminster. De referir que, ultimamente, os príncipes de Gales têm feito publicações nas suas redes sociais bem mais modernas, um pouco a acompanhar os tempos que se vivem.