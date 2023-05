Amber Heard mudou-se com a filha para perto de Portugal

Segundo o jornal The Economic Times, Espanha foi o destino escolhido para a famosa atriz continuar a vida ao lado da sua filha Oonagh de dois anos, mais precisamente nos arredores de Madrid. Amber é bilingue em espanhol e está feliz lá, a criar a filha longe de todo o barulho", terá confirmado um conhecido seu ao Daily Mail. "Acho que ela não tem pressa em voltar ao trabalho ou a Hollywood, mas provavelmente irá voltar quando chegar a altura certa e o projeto certo".



Sabe-se ainda que vendeu a sua casa em Yucca Valley, Califórnia, em julho de 2022, por 1,1 millhões de dólares, pouco depois da longa batalha em tribunal contra o ex-marido Johnny Depp ter chegado ao fim, e que já tinha visitado o país vizinho em outubro passado com Eve Barlow, na altura sua namorada.



Johnny Depp acabou por vencer o processo de difamação contra Amber. O júri acabou por considerar que a atriz difamou o seu ex-marido quando esta disse "uma figura pública que representa o abuso doméstico".

Amber em tribunal. Foto: Reuters

Segundo noticia o jornal Público, Amber foi condenada a pagar a Depp 10,35 milhões de dólares (cerca de 9,7 milhões de euros). A atriz ainda pediu ao juiz que rejeitasse o veredito final do júri e solicitou um novo julgamento, no entanto acabou por recorrer ao Instagram para informar que decidiu "seguir em frente".



Os últimos filmes em que a artista de 37 anos participou foram Aquaman e o Reino Perdido, gravado em 2021, e In The Fire, com estreia prevista para 2023, de acordo com o jornal britânico.