O tenista Roger Federer, que ao longo da sua carreira conquistou 20 torneios do Grand Slam, num total de 103 títulos em singulares, tendo sido oito vezes campeão em Wimbledon, foi homenageado precisamente nesta competição, que dura de 3 a 16 de julho, no Centre Court. Federer ganhou cinco títulos consecutivos entre 2003 e 2007, erguendo de novo o troféu dourado em 2009, 2012 e 2017 (altura em que superou o recorde até então detido por Pete Sampras).

Mulher de Roger Federer com ciúmes de Kate Middleton? A imagem que se está a tornar viral. Foto: Getty Images

É natural que as estrelas do ténis, celebridades e membros da realeza marquem presença num torneio como este. Assim o fez também a princesa de Gales, que até parecia emocionada com a homenagem ao amigo Federer, ao contrário da esposa do tenista, Mirka, que parecia, por outro lado, chateada. Kate aproximou-se carinhosamente do suíço e cumprimentou-o, possivelmente dando-lhe os parabéns.

Roger e Mirka Federer. Foto: Getty Images

Nas imagens, partilhadas essencialmente por vários meios de comunicação social britânicos, a mulher de Roger não parece entusiasmada, mostrando-se até carrancuda.



É de referir aqui que Kate e Roger estão a trabalhar em vários projetos em conjunto, e ambos protagonizaram um vídeo associado a desporto, recentemente. Kate, embaixadora do All England Lawn Tennis and Croquet Club, é frequentadora assídua do Royal Box e tem uma forte amizade com Federer. Aliás, foi com ele que quebrou o protocolo real em 2017, quando depositou três beijos nas suas bochechas enquanto felicitava o desportista por ter ganho o torneio pela oitava vez, enquanto o príncipe de Gales e a esposa de Federer, Mirka, assistiam.

As duas mulheres cúmplices. Foto: Getty

Noutras imagens, e ainda durante a ocasião atual, Mirka e Kate mostram-se a conversar descontraidamente, tendo sido apenas uma manobra de fait divers entre os paparazzi.