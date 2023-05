Este é o truque de Kate Middleton para ficar sempre bem nas fotografias

Kate, numa das edições das corridas de cavalos em Ascot, sempre elegante. Foto: Reuters

Uma boa parte dos comuns mortais tem precisamente este problema: ou aversão aou raramente acha que fica bem nelas. Essa questão não parece existir para a, isto porque ela tem, independentemente dos ângulos em que é apanhada.A futura rainha consortepara todas as fotos captadas por paparazzi. E consegue-o sempre com grande mestria:. Tudo isto parece um acaso, mas não é bem assim.revelou, através de um(no final deste artigo), que: "Ela não se inclina para baixo, ela não se inclina para cima, e isso garante uma fotografia perfeita de todas as vezes."Este, mas muitos foram os que vieram defender que Kate é simplesmente abençoada com bons genes para tirar fotos. Miranda voltou, então, a fazer um novo vídeo para responder : "Muitos de vocês voltaram a dizer: 'Não,'. Isso não é verdade. Posso garantir-vos, a trabalhar muitos anos com supermodelos e celebridades, que vocês podem ser a pessoa mais linda do mundo e ainda assim conseguir uma fotografia péssima. Portanto,. Se for muito baixo, não é bom; se for muito alto, definitivamente também não; não queremos ver narinas."Não esqueçamos também que, desde sempre,. É ela, aliás, a os príncipes George e Louis e a princesa Charlotte . Portanto, não é de estranhar que perceba um pouco mais acerca das posturas certas para obter o efeito visual desejado em cada clique.