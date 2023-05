A razão pela qual Kate Middleton negou um autógrafo a crianças

Kate Middleton recusou dar um autógrafo durante uma visita surpresa ao Chelsea Flower Show, uma exposição de flores em Londres, na passada segunda-feira, 22, mas não sem motivo aparente. Após um piquenique ao ar livre, a princesa de Gales conversou com um grupo de crianças de dez escolas primárias, presentes no evento, e acompanhou-as pelas diversas áreas do jardim, apreciando em conjunto a diversidade de flores e insetos existentes.



A certa altura, as crianças perguntaram a Kate se podia assinar um dos seus desenhos, um pedido que a mesma foi obrigada a rejeitar. "Não posso escrever o meu nome, mas posso desenhar", disse, procedendo a fazer uma árvore e uma flor nos esboços dos alunos. "O meu nome é Catherine. Não me é permitido escrever a minha assinatura, é uma daquelas regras", explicou posteriormente ao grupo, referindo-se ao protocolo real.

