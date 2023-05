Meg Ryan aparece irreconhecível após seis meses sem ser fotografada

Há vários anos que se especula sobre possíveis mudanças na aparência física de Meg Ryan, embora esta tenha tentado afastar esses rumores sempre. Numa entrevista de 2015 à revista Porter, do site Net-A-Porter, a atriz afirmou: "Não presto muita atenção, francamente... Há muito ódio no mundo, hoje em dia. É tão fácil julgar. Imagina ser alguém que odeia em permanência, que estúpido". Alguns fãs apontaram possíveis procedimentos estéticos, como preenchimento labial e botox facial. "Amo a minha idade. Amo a minha vida. Amo a pessoa que me tornei, a evolução que tive. (…) Acho que isto vem com a idade."

Nas redes sociais, a presença de Meg na estreia do documentário Still at Lincoln Center, de Michael J Fox, tornou-se rapidamente um dos assuntos mais comentados pelos internautas, não pelo seu discurso, mas precisamente sobre a sua idade. Desde elogios a insultos, foram diversas as opiniões sobre a aparência da estrela e também muitas as pessoas que vieram a público defender a atriz e criticar os média, uma delas foi a apresentadora britânica Kirstie Allsopp.

No Twitter, o canal Daily Mail Celebrity, usou uma foto da atriz quando esta era mais jovem para poder comentar a diferença de aparência e foram muitos os que não gostaram desta comparação: "Isto chama-se envelhecer", "Ela está maravilhosa" e "Deixem a Meg em paz", foram alguns dos comentários à publicação.

A defesa da atriz veio também Ariana Grande, por ter sentido a necessidade de falar sobre body shaming (termo atualmente usado para o ato de criticar a aparência física de alguém). Foi em abril deste ano que a cantora veio a público defender todas as mulheres que sofrem insultos sobre o seu corpo. "Acho que deveríamos ser mais gentis e sentirmo-nos menos confortáveis em comentar o corpo dos outros."

Apesar de a atriz nunca ter confirmado qualquer alteração cirúrgica, as mudanças no seu rosto são evidentes, continuando no ar a dúvida se terá realizado ou não qualquer intervenção estética.