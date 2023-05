Shakira e Tom Cruise: será este o novo casal de Hollywood?

Shakira e Tom Cruise foram recentemente vistos na companhia um do outro no Miami Grand Prix 2023, a prova de Fórmula 1 que decorreu no passado domingo na Flórida, Estados Unidos. Embora o evento tenha contado com a presença de diversas figuras públicas, os fãs questionam-se se a relação entre a cantora colombiana e o ator norte-americano não é mais íntima do que aparenta ser.



As suspeitas de uma suposta aproximação, quiçá amorosa, terão começado após terem surgidos fotografias dos dois durante a corrida, que os mostram a conversar confortavelmente. O filho mais velho da artista - Milan, fruto da relação com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué - também acompanhou a mãe ao evento, como mostram ainda os vídeos partilhados nas redes sociais.





Shakira and her son Milan with Tom Cruise at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/elWk0owf6Q — shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) May 7, 2023

Nas redes sociais, os fãs mostraram-se surpreendidos face ao encontro das duas estrelas e do possível novo casal de Hollywood, ainda que não exista qualquer confirmação oficial por parte de nenhum dos dois. Recorde-se que Shakira se separou recentemente de Piqué, após uma alegada traição por parte deste, e que Tom não namora publicamente com ninguém desde o fim do seu casamento com Katie Holmes, terminado em 2012 e do qual resultou uma filha, Suri.