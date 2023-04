Príncipe Louis. Novas fotografias inéditas no dia do seu aniversário

Já é praticamente uma tradição que, no dia de aniversário de um dos membros da família real, seja partilhada uma fotografia. William e Kate têm-no feito nos últimos tempos e, na celebração dos 5 anos do príncipe Louis não foi exceção.

Nas redes sociais, os príncipe e princesa de Gales publicaram dois retratos do filho mais novo, captados nos jardins do Castelo de Windsor. Enquanto na primeira imagem, Louis surge num carrinho de mão, segurado pela mãe, na segunda, temos um plano aproximado do seu rosto, sorridente.

"Alguém faz 5 anos amanhã", escreveram, a acompanhar as fotografias. "Um feliz aniversário ao príncipe Louis", completaram.

Contrariamente a anos anteriores, em que Kate Midletton fica por trás da máquina fotográfica nos retratos das crianças ou de outros membros das família real - como no caso da fotografia partilhada no dia em que a rainha Isabel II faria 97 anos -, desta vez foi Millie Pilkington quem captou as imagens. Foi este também o autor das fotografias do casamento dos pais de George, Charlotte e Louis, em 2011.

Este aniversário é apenas um dos vários momentos de festa que se aproximam, para a família real britânica. Depois da festa de Louis - que foi a 23 de abril - é a vez que cantarem os parabéns à irmã, a princesa Charlotte, a 2 de maio e, depois, segue-se a cerimónia da coroação do Rei Carlos III, no dia 6, na Abadia de Westminster. A celebração contará com a presença de Harry, mas não com a de Meghan e dos filhos, que ficarão em casa, nos Estados Unidos.