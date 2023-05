Kate emociona-se com discurso de William dedicado ao pai

Depois derecheado de eventos dedicados à coração do rei Carlos III , sucessor da falecida rainha Isabel II , William, o filho do novo rei e, subiu ao palco do concerto da coroação para fazer um discurso que deixou a mulher e os demais emocionados. "Sei que ela está lá em cima, a zelar por todos nós."No discurso, William não escondeu a admiração pelo pai. "Como a minha avó disse quando foi coroada, as coroações são uma declaração da nossa esperança no futuro (...) Ela seria uma mãe muito orgulhosa".Nesse momento, as câmaras da BBC focam Carlos, que abre o rosto num sorriso, mas também Kate, que parece emocionar-se com as palavras carinhosas do filho mais velho de Diana.Note-se que Kate acompanha o marido em todos os momentos, tendo estado sempre ao lado deste aquando do grande momento, a dia 6, quandoreceberam as unções, e em toda a cerimónia, junto dos seus três filhos,- que seguiu com os primos mais velhos,, que fez das suas ao lado da mãe e da irmã, Charlotte , roubando as atenções com as suas já célebres caretas.