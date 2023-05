Do prato "real" aos convidados civis. Tudo o que apurámos sobre a Coroação de Carlos III

A coroação do rei Carlos III acontece a 6 de maio, data que certamente se tornará histórica e marcante. Ao todo, serão três dias de eventos para celebrar a coroação de Sua Majestade, incluindo uma cerimónia religiosa tradicional e um concerto repleto de estrelas no Castelo de Windsor. Depois de 70 anos como herdeiro do trono britânico, Carlos III já conta as horas para a sua solene coroação na Abadia de Westminster, ao lado de Camilla, como rainha. Esta é, aliás, a etapa protocolar final após a morte da sua mãe, Isabel II, a 8 de setembro de 2022.



A cidade de Londres já está vestida e blindada, pronta para os desfiles, festas de rua e todo tipo de eventos que serão organizados em toda a capital britânica. Esta cerimónia remonta a 1066 e trata-se de um grande evento que serve também para unir o povo e os aficionados da realeza em torno do novo soberano.

Abadia de Westminster, onde terá lugar a coroação. Foto: Reuters



A COROAÇÃO (sábado, 6 de maio)



Leia também Árvore genealógica da família real. As mudanças na linha de sucessão agora que Carlos é rei Esta é a primeira vez que uma cerimónia de coroação ocorre durante um fim de semana desde 1902, quando Eduardo VII foi coroado rei. A cerimónia religiosa na Abadia de Westminster começa às 11h, após uma procissão real que se inicia no Palácio de Buckingham. É esperado que Carlos e Camilla cheguem à abadia e que o monarca a entre pela Grande Porta Oeste, caminhando até à zona central do edifício.



Andrew Lloyd Webber vai tocar durante a cerimónia. O compositor de musicais mais famoso do mundo e um dos maiores músicos britânicos de todos os tempos (O Fantasma da Ópera, Cats ou Jesus Cristo Superstar) é o autor de uma das 12 peças musicais encomendadas por Carlos III expressamente para a cerimónia da Abadia. O evento terá cinco etapas. Primeiro, Carlos será proclamado o 'Rei indubitável'. Segundo, o Arcebispo de Canterbury realizará o juramento de coroação. Em seguida, o monarca sentar-se-á na cadeira de coroação e será presenteado com regalias reais para ser ungido e coroado com a Coroa de Santo Eduardo. No final da cerimónia veremos o rei Carlos assumir o trono. Depois, a rainha Camilla será ungida, coroada e entronizada numa cerimônia mais curta. Neste dia haverá ainda uma procissão de volta ao Palácio de Buckingham, onde 15 membros da família real irão surgir na icónica varanda.

A pedra da coroação ou do destino, que é colocada por baixo da cadeira que já conta com 700 anos. Foto: Reuters

A PEDRA DA COROAÇÃO



Existe um certo misticismo e simbolismo em volta desta pedra escocesa. A pedra foi usada na coroação dos monarcas da Escócia no século XIII e hoje é usada na coroação do monarca do Reino Unido. Como parte da cerimónia moderna, a pedra é colocada por baixo da cadeira de coroação em que o monarca se senta. Uma cadeira medieval que terá sido agora restaurada e que conta com 700 anos. A cadeira foi projetada para incluir a Pedra da Coroação, ou Pedra do Destino, que havia sido tomada da Escócia por Edward I. A coroação tem um lado religioso muito forte e consta que, ao longo dos tempos, a cadeira tenha adquirido o seu próprio status sagrado, como se de uma relíquia profundamente mística se tratasse, capaz de emanar uma espécie de energia espiritual.



Leia também Por graça de Deus e do Instagram. Quem são os grandes reis e rainhas da Europa? O CONCERTO (domingo 7 de maio)



A famosa boys band britânica Take That, Katy Perry e Lionel Richie foram apenas alguns dos artistas confirmados para o concerto que terá lugar no Castelo de Windsor, apesar deste ter sido um dos temas polémicos - muitos artistas rejeitaram. Entretanto, a BBC (canal oficial que transmite o evento em direto) revelou novas estrelas internacionais para a grande festa. Nomes como Tom Cruise, Joan Collins e até mesmo o próprio ursinho (desenho animado) Winnie the Pooh. Os ilustres convidados aparecerão através de algumas imagens gravadas previamente, onde serão contadas algumas anedotas e dados desconhecidos sobre o novo monarca.

Serão 15 os membros da família real que vão surgir na famosa varanda do palácio de Buckingham. Foto: Reuters



OS OUTROS PROTAGONISTAS



Os príncipes William e George, pai e filho, primeiro e segundo na linha de sucessão, terão papéis de grande destaque, mas não são os únicos que despertam curiosidade. Para o príncipe William, que já se tornou príncipe de Gales, duque da Cornualha e duque de Rothesay, a coroação do pai é também mais um passo. O príncipe de Gales seguirá os passos do seu avô, o falecido príncipe Philip, e terá de se ajoelhar diante do soberano para prestar homenagem e jurar seu compromisso. O príncipe George também terá um papel principal. Aos nove anos, acompanhará o avô como pajem de honra durante a procissão que avança pela nave principal da Abadia de Westminster.

William e Kate, a par dos filhos vão ser também o centro das atenções Foto: Getty Images



Kate, como nova princesa de Gales e futura rainha, será outra das protagonistas indiscutíveis, embora não tenha um papel específico na cerimónia de coroação, já que o protagonismo deverá recair sobre Camilla. Por sua vez, a família de Camilla, que tem vivido mais na sombra, terá aqui finalmente um papel de destaque. Todos estarão presentes (incluindo o seu primeiro marido, Andrew Parker Bowles) e os seus netos e sobrinho-neto serão pajens e damas de honra na Abadia de Westminster.



Dúvidas ficam quanto ao posicionamento dos príncipes Harry e André, embora as suas presenças já estejam garantidas. Obviamente que a situação do irmão do rei, afastado da vida pública devido ao seu envolvimento no caso Epstein, não pode ser comparada com a do seu filho mais novo, que decidiu deixar o papel de membro ativo da família real britânica por não ser feliz com isso. O monarca deu ainda a duas das suas sobrinhas, Eugenia e Beatriz de York, um papel de destaque em outro importante evento que acontecerá no domingo, 7 de maio: o "The Big Lunch" (grande almoço), que incentiva vizinhos e comunidades de todo o Reino Unido a sair para partilharem comida e momentos de diversão nas ruas. A representar os reis neste momento vão estar ainda os duques de Edimburgo e a princesa Ana. A decisão de juntar as sobrinhas a este grupo surpreende, tendo em conta que Beatrice e Eugenie não trabalham normalmente em representação da Coroa.

Jill Biden, a mulher do Presidente dos Estados Unidos é uma das figuras internacionais convidadas. Foto: Reuters



OS CONVIDADOS FORA DA REALEZA



O rei Carlos III quis uma cerimónia muito menor, mas mais representativa e inclusiva do que a da sua mãe em 1953, por isso convidou "apenas" 2 mil pessoas, um quarto das que participaram da coroação de Isabel II.



Entre políticos, marcarão presença o primeiro-ministro, Rishi Sunak, bem como os ex-ocupantes de Downing Street, como Liz Truss ou Tony Blair, o presidente francês Emmanuel Macron e, representando os Estados Unidos, a primeira-dama Jill Biden. É a primeira vez na história que chefes de estado assistem a uma coroação. Em nome da Espanha, estará o rei Felipe VI e a rainha Letizia. Acredita-se que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também venha a estar presente.

Pouco se sabe sobre as celebridades. Alguns confirmaram presença por estarem ligados a Carlos III através das suas fundações ou trabalho voluntário, como o cantor Lionel Richie ou Kelly Jones, vocalista do Stereophonics. A atriz e apresentadora Joanna Lumley também estará presente e há rumores de que Victoria e David Beckham poderão igualmente comparecer. Além disso, Carlos III e Camilla também convidaram 850 pessoas anónimas (bombeiros, membros de ONGs...) em reconhecimento ao seu trabalho de caridade.

A 'Quiche da Coroação' feita a pensar nos gostos de Charles, como queijos e ovos. Foto: Reuters



O PRATO OFICIAL DA COROAÇÃO



É um dos pratos que vai ser servido no almoço oficial e a sua divulgação pretende aproximar um pouco mais o protocolo e a pompa do momento. O rei Carlos III e a rainha Camilla escolheram para esta ocasião a "Quiche da Coroação", que se enquadra muito bem no conhecido gosto do monarca por ovos e queijos. Foi criado pelo chef real Mark Flanagan e contém espinafre, favas e estragão.

Existem diferenças significativas entre a coroação de Carlos III e Isabel II. Foto: Reuters



DIFERENÇAS ENTRE A COROAÇÃO DE CARLOS III E A DE ISABEL II



- A cerimónia na Abadia de Westminster durará duas horas, a de Isabel II durou mais de três.

- A cerimónia de Isabel II foi a primeira na história do Reino Unido a ser transmitida na televisão, a de Carlos III será a primeira com internet e redes sociais.

- A unção de Isabel II foi a única parte não transmitida, ao que parece agora poderemos ver este ritual histórico pela primeira vez.

- A procissão de Carlos e Camilla após a coroação terá pouco mais de dois quilómetros, a da rainha Isabel II estendeu-se ao longo de oito.

- 8.250 pessoas compareceram à coroação de Isabel II, a de Carlos III será assistida por cerca de duas mil.

- Segundo a tradição, o marido de Isabel II, o príncipe Philip de Edimburgo, não foi coroado com ela como consorte da rainha, mas, em vez disso, compareceu à cerimónia de fundo. Camilla será a primeira rainha consorte coroada na Abadia de Westminster em nove décadas, seguindo os passos da mulher do rei George VI, Isabel, mais conhecida por rainha-mãe.



Tudo parece estar a postos, à excepção de uma situação que não pode ser controlada... a meteorologia para estes dias, que se apresenta com probabilidade de chuva forte.