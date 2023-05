Princesa Charlotte celebra 8º aniversário com novo retrato tirado por Kate

A princesa Charlotte comemora o seu 8º aniversário a 2 de maio. Foto: @princeandprincessofwales

Assinala-se a 2 de maio mais um aniversário da princesa Charlotte , a única filha dos príncipes de Gales e irmã de George e Louis . O momento foi marcado com a publicação de uma fotografia nunca vista da menina, que a mostra sorridente (e, por isso, sem alguns dentes!). "Desejamos à princesa Charlotte um aniversário muito feliz! Amanhã faz", lê-se na descrição.Na imagem em questão, a neta de Isabel II, terceira na linha de sucessão ao trono britânico, está sentada no que parece ser uma cadeira branca de jardim, vestida com um conjunto branco às flores e a sorrir descontraída para a lente da câmara. Afinal, foi Kate quem tirou a fotografia à filha durante um fim de semana em Windsor, de acordo com o palácio de Buckingham, citado pela CNN.Kate tem uma longa tradição de retratar a família. Há pouco tempo, por aquele que seria o aniversário da falecida rainha, a Firma revelou uma fotografia de Isabel II com os netos que também foi captada pela princesa de Gales