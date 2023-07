A razão pela qual Kate usa vestidos com padrão "polka dots"

Quem está atento aos passos de Kate Middleton já deve ter dado conta que a princesa tem um estampado de eleição, não o tivesse já vestido em diversas ocasiões, peças e combinação de cores. Há anos que Kate usa e abusa do clássico polka dot, com desenhos de bolinhas, de modo a expressar o seu estilo e personalidade.

Ainda no mês passado optou por uma criação de Alessandra Rich azul e branca com o presente padrão para a inauguração das novas instalações de uma comunidade residencial para apoiar mulheres no sistema judicial, e antes disso, escolheu um vestido branco e preto, da mesma designer, para assistir ao serviço da Ordem da Jarreteira, a mais antiga Ordem de Cavalaria da Grã-Bretanha, na Capela de São George em Windsor.

Kate Middleton no serviço da Ordem da Jarreteira na Capela de São George em Windsor, 19 de junho de 2023. Foto: Getty Images

Kate Middleton na visita a Hope Street, uma comunidade residencial que está a testar uma nova abordagem de apoio às mulheres no sistema judicial, no sul de Inglaterra, 27 de junho de 2023. Foto: Getty Images

Não existem dúvidas de que é um padrão sempre em voga, mas será que a escolha da mulher de William lhe atribui algum significado maior? Os especialistas em Moda acreditam que sim. "As bolinhas são um design jovem, acessível e divertido. Podem tornar um estilo elegante e sofisticado em algo mais flexível, e são bastante fáceis de produzir por marcas de roupa mais económicas", explica Susie Nelson, proprietária de uma loja vintage em Inglaterra, ao jornal Daily Express.

Kate Middleton no All England Lawn Tennis and Croquet Club em Inglaterra, 5 de julho de 2022. Foto: Getty Images

"A princesa Diana e a falecida rainha Isabel II eram fãs das bolinhas, que também são usadas pela princesa Beatrice", continua. "Há quem diga que as polka dot têm a forma do sol, símbolo da energia do mundo e da vida. O formato circular transmite equilíbrio e é também a forma da lua, referente a um estado de calma."

Kate Middleton no serviço de ação de graças dedicado ao príncipe Philip, duque de Edimburgo, na Abadia de Westminster, 29 de março de 2022. Foto: Getty Images

Porém, também existem razões práticas para a escolha de Kate. São "fáceis de usar como acessório" e não chegam a sufocar o design geral. "Também têm a vantagem de não aparentar tanto os vincos como se se tratasse de uma peça de cor lisa, e por isso são tão úteis para eventos como o Torneio de Wimbledon, que pode envolver muito tempo em pé e sentado."

Kate Middleton numa visita ao hospital pediátrico Evelina London em Inglaterra, 11 de dezembro de 2018. Foto: Getty Images

À mesma publicação, Melissa Lund, estilista, acrescentou ainda que a razão pela qual Kate gosta tanto deste estampado prende-se com o facto de ser romântico e elegante, a par de acrescentar ao look um elemento visualmente interessante.