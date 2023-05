Primeiras imagens (em vídeo) de Meghan e Harry após perseguição de carro

Todos os olhos estavam postos em Meghan Markle quando esta chegou ao sítio onde decorreu a gala S. Foundation Woman of Vision, em Nova Iorque, assim mostra um vídeo divulgado pela Reuters, da noite de 16 de maio. Meghan usou um vestido dourado, e fez-se acompanhar da mãe, Dora Ragland e, claro, de Harry, seu marido.

Meghan, que foi distinguida como uma das quatro "Mulheres de Visão" na gala do 50º aniversário da fundação, fez um discurso baseado no ativismo feminino, referindo, especificamente, o impacto que a assinatura que a sua mãe mantinha na Ms., a revista de Gloria Steinem, teve em seu crescimento e na sua visão feminista.

