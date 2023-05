Camilla não vai prescindir da sua cabeleireira na coroação

Richard Burton, Angelina Jolie, Nigella Lawson e Gwyneth Paltrow têm feito parte do seu leque de clientes. têm feito parte do seu leque de clientes.

Foto: Getty Images 1 de 2 A coroa que vai ser usada por Camilla. Foto: Getty Images 2 de 2 Jo Hansford, a cabeleireira pessoal da futura rainha consorte.

No grande dia da, nada pode acontecer de errado. Todos os detalhes vão ter de ser vistos a pente fino e não só aqueles que dizem respeito ao rei. Também a rainha consorte, Camilla , estará sob os olhares do mundo inteiro. Do look escolhido para o grande momento, às joias que selecionará para o efeito, bem como o penteado. É que, que foi retirada da Torre de Londres para fazer algumas alterações prévias ao evento (inclui alguns diamantes que pertenceram a Isabel II ).De acordo com um comunicado da casa real britânica, a escolha desta coroa com o cunho da joalharia Garrard,, deve-se a um compromisso de "sustentabilidade e eficiência". Isto, porque será a primeira vez na história recente que uma coroa existente volta a ser utilizada para celebrar a nova rainha consorte.Meio quilo é quanto pesa a coroa com mais de 2 mil diamantes que Camilla usará ao longo de muitas horas. Ora, tudo isto exigirá uma presença constante, embora invisível e discreta, ao lado de Camilla. E não, não se tratam das suas damas de honra, mas sim da sua cabeleireira de confiança. A especialista em coloração. Hansford começou a sua carreira a trabalhar com o lendário Vidal Sassoon e comemorou os 30 anos do seu negócio próprio no passado mês de abril. Celebridades comoMuito provavelmente, será ela aquela figura que ficará escondida atrás do altar da Abadia de Westminster, pronta para auxiliar a rainha sempre que um fio de cabelo sair do sítio. E consta queque contêm alguns produtos capilares. Geralmente são excelentes para hidratar, amaciar e combater o frizz, mas no caso da futura rainha, eles terão de ser abolidos. Caso contrário, este ingrediente pode causar alguns danos capilares.A questão é que durante a cerimónia de coroação existe uma etapa obrigatória:sobre a rainha. Trata-se de uma mistura secreta de óleo de sementes de sésamo e essências perfumadas que, se aplicada em excesso, pode ser um risco para o penteado de Camilla. No entanto, sabe-se que este momento da coroação, felizmente, não será realizado à vista do público, mas sim numa cerimónia à parte.