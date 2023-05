Isabel II foi alvo de tentativa de homicídio, revela o FBI 40 anos depois

Segundo o jornal BBC News, foram divulgados, pelo Federal Bureau of Investigation (FBI), documentos que mostram a ajuda necessária para garantir a segurança da rainha num episódio específico que aconteceu nos anos 80. De acordo com os documentos, um agente que estava a frequentar um bar irlandês, em São Francisco, avisou os colegas do FBI sobre um telefonema de um homem que tinha conhecido no local. O alerta deu-se quando o suspeito disse querer vingança pela morte da sua filha "que tinha sido morta na Irlanda do Norte por uma bala de borracha".

Rainha Isabel II em 2002. Foto: Reuters

A ameaça foi feita no dia 4 de fevereiro de 1983, cerca de um mês antes de a rainha e de o príncipe Filipe visitarem a Califórnia. Citado pela BBC News, o documento diz que este homem, "ia tentar fazer mal à rainha Isabel e iria fazê-lo deixando cair um objeto em cima da Golden Gate Bridge sobre o Royal Yacht Britanni (barco que transportava membros da família real britânica) quando este estivesse a passar por baixo da ponte, ou tentaria matar a rainha quando esta visitasse o Parque Nacional de Yosemite".

Rainha Isabel II a discursar e o príncipe Filipe a assistir. Foto: Reuters

Para responder a esta ameaça, os serviços secretos planearam "fechar os passeios da Golden Gate Bridge quando o barco estivesse a aproximar-se". Segundo o jornal britânico, não se sabe ao certo que medidas chegaram a ser tomadas no parque de Yosemite mas a visita da Rainha chegou a ser realizada. Os documentos relativos a esta ameaça foram partilhados no website de informação do FBI, o Vault, na sequência de um pedido de acesso à Lei da Liberdade de Informação apresentado pelos meios de comunicação social americanos.

Foi também revelada uma intimação direcionada a um piloto que sobrevoou, com um pequeno avião, um parque em Nova Iorque com um cartaz a dizer "Inglaterra, sai da Irlanda". Com isto, os agentes mantiveram-se atentos ao que consideraram ser o potencial real de ameaças à rainha. Durante a sua vida, a rainha Isabel II visitou várias vezes os Estados Unidos, e algumas das visitas ocorreram durante as tensões do país com a Irlanda do Norte. É exemplo disso a visita à Costa Oeste, em 1983.

Rainha Isabel II numa viagem à Escócia em 2021. Foto: Reuters

Apesar de toda a preocupação, ameaças destas já não eram novidade, citado pela BBC News, o FBI disse em 1989 que "a possibilidade de ameaças contra a monarquia britânica está sempre presente por parte do Exército Republicano Irlandês (IRA)".