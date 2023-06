Da ausência de Harry e Meghan à quebra de protocolo de Kate. O que esperar do Trooping the Colour do rei?

Nos últimos 70 anos, quando a rainha Isabel II estava no trono, o Trooping the Colour era conhecido como o desfile de aniversário da rainha. Foto: Getty Images

Carlos vai surgir a cavalo neste Trooping the Colour, apesar da idade e ods problemas de costas. Foto: Reuters

Um soldado desmaiou durantes os ensaios do Trooping the Colour devido às altas temperaturas. Foto: Getty Images

Kate e William também vêem os seus títulos serem alterados e com isso, todo um novo papel nas cerimónias. Foto: Reuters

Príncipe William durante os ensaios deste ano. Foto: Getty Images

Príncipe André, num anterior Trooping the Colour. Foto: Getty Images

Meghan e Harry, quando as relações com a família real ainda não eram problemáticas. Foto: Getty Images

Este fim-de-semana (17 e 18 de junho) será marcado pelo. De recordar que no ano passado, por esta altura também, celebrou-se o Jubileu de Platina da rainha Isabel II , que ainda contou com a presença da monarca. Desta vez, segundo consta, Carlos fará as coisas de maneira um pouco diferente da sua mãe.O desfile, que, verá os membros da realeza montarem a cavalo, marcando a- embora, muitos defendam que esta não será a decisão mais sábia. A rainha Isabel II deixou de andar a cavalo durante o mesmo em 1986, quando tinha 60 anos – 15 anos a menos que seu filho tem hoje. Há quem diga que as mudanças podem ser arriscadas.O Trooping the Colour é, portanto, a- nos últimos 70 anos, quando a rainha Isabel II estava no trono, era conhecido como o desfile de aniversário da rainha. Embora o evento anual, que remonta a mais de 200 anos, permaneça praticamente igual ao do passado, com a presença de centenas de soldados do exército britânico e uma exibição especial da Royal Air Force,Isabel II decidiu, a partir de 1986, que seria conduzida numa carruagem para o desfile, embora se soubesse que ela andava a cavalo até aos oitenta anos, em passeios privados em Windsor. A decisão do rei em participar daé potencialmente arriscada, pois, embora seja um cavaleiro talentoso, asneste dia e cavalgar é uma atividade extenuante.No último fim de semana, foram vários os soldados que durante os ensaios das manobras para o Trooping the Colour desmaiaram devido ao calor. A cerimónia de ensaios envolveu centenas de cavalos e soldados, ao som de música militar, sob um sol de 28 graus, e com os seus uniformes pesados. Mas, nem só o calor é preocupação para o rei. Apesar de ser um cavaleiro confiante,, que a equitação pode vir a agravar. Segundo o príncipe Harry, que escreveu sobre a condição do pai no seu livro de memórias, Spare , o rei Carlos teve em tempos um problema nas costas, quando ainda jogava pólo, e isso causa-lhe ainda hoje "dores constantes".Este será o primeiro Trooping the Colour de Kate enquanto princesa de Gales , cargo anteriormente ocupado pelo marido, o príncipe William. A princesa Kate recebeu a saudação pela primeira vez como Coronel da Guarda Irlandesa durante uma visita, em março, a Mons Barracks para marcar o Saint Patrick's Day (Dia de São Patrício). Ainda assim, ela assistirá ao certame do conforto da sua carruagem, antes de se juntar ao monarca na varanda do Palácio de Buckingham. Será acompanhada pelos três filhos: o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis.O mesmo acontece a, que foi nomeada, cargo anteriormente ocupado pelo, mas que estava vago desde que este foi destituído dos seus títulos reais.Pela primeira vez, Williame irá usar uma indumentária composta por ume o, como foi possível ver durante os ensaios. O único detalhe, bem subtil, é que os uniformes apresentarão os símbolos da falecida rainha e do agora rei Carlos.O duque de Edimburgo vai também fazer uma estreia no próximo sábado: ele. Este será o, a primeira vez que o rei recebe a saudação desde 1950. Este ano também estarão: teremos guardas granadeiros, escoceses, irlandeses e galeses - e isso não acontece desde 1989.O duque e a duquesa de Sussexpara o grande evento. Provavelmente passarão o sábado em Montecito, Califórnia, com os filhos, o príncipe Archie, de quatro anos, e a princesa Lilibet, de dois. De recordar que Harry e Meghan foramdurante o the Color no ano passado, como parte do Jubileu de Platina da rainha Isabel II, de acordo com um comunicado do Palácio de Buckingham a 6 de maio de 2022.Os Welsh Guards compuseram algumaspara o evento de sábado. A Major Lauren Petritz-Watts será aa ter sua composição tocada no Trooping the Colour. Essa mudança ocorre depois de o rei entregar o seu cargo de coronel da guarda galesa ao príncipe William, a partir do momento em que ascendeu ao trono.A mudança mais óbvia será a. Os espectadores estarão acostumados a ouvir God Save The Queen, no entanto, este ano com o rei Carlos, a realeza e os espectadores deverão cantarpela primeira vez.