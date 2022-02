Julia Fox, e outras celebridades que usaram o "vestido da vingança"

LaQuan Smith, durante a semana da moda de Nova Iorque, mais ousado que o de Diana, mas não menos simbólico. Fox terminou recentemente a breve relação com Kanye West, aparentemente depois de o cantor enviar um camião cheio de rosas a Kim, no dia dos Namorados.

Estávamos em 1994 quando a princesa de Gales usou um vestido que viria a ser apelidado de(revenge dress), na noite em que o então marido, Charles, admitiu a sua infidelidade numa entrevista. Em vez de ficar em casa e evitar a maré de jornalistas, Diana foi a uma festa em Londres com um sensual vestido preto da designer gregaAgora foi a vez de Julia Fox arrebatar corações com um vestido preto que usou ao desfilar para a marcaMas estas duas mulheres não foram as únicas a usar um vestido ousado como statement: "estou aqui, sou maravilhosa, e cheguei para arrasar". Também Rihanna usou um deslumbrante Ralph & Russo, numa passadeira vermelha em 2017, em jeito de homenagem ao 'revenge dress' da princesa Diana. Na altura, Rihanna disse à Vogue Paris: "Sempre que um homem nos trata mal, precisamos de um vestido destes." No mesmo ano, Angelina Jolie juntou-se aos filhos no Festival de Cinema de Toronto apenas alguns meses depois da separação de Brad Pitt num vestido assimétrico da Ralph & Russo, e deixou todos de queixo caído. Já no ano anterior,brilhou na passadeira vermelha dos Óscares de 2016, numa altura em que estava a separar-se de Ben Affleck, com um vestido maravilhoso que a favorecia em tudo.Por sua vez, dos looks mais icónicos da modelo Kate Moss é um vestido Dior em seda , que usou logo depois de terminar a sua controversa relação com Pete Doherty, em 2007. Na noite antes de ser finalizado o divórcio entre Nicole Kidman e Tom Cruise, a atriz apareceu na estreia do filme The Others com este vestido preto. Tom Cruise, que produziu o filme, também esteve presente no evento.Quandoe Hugh Grant se separaram em maio de 2000 depois de um namoro de 13 anos, a atriz apareceu numa gala com um vestido em cetim tom champanhe, Valentino. Para a sua primeira estreia depois do divórcio com Brad Pitt em 2005, Jennifer Aniston usou um vestido curto da Chanel. Certas mudanças requerem um novo visual, e o divórcio entree o ex-marido Ryan Philippe foi um desses casos: a atriz marcou presença nos Globos de Ouro em Los Angeles com um vestido amarelo vibrante e um novo corte de cabelo.também não escondeu o quão confiante se sentia depois de uma separação atribulada do jogador da NBA Tony Parker. Para os Globos de Ouro de 2011, tendo escolhido um vestido Zac Posen. Pouco depois de se ter separado do cantor Marc Anthony, com quem tem dois filhos, Jennifer Lopez apareceu num festival em Las Vegas com um vestido curto de Camilla and Marc.Quandoe Justin Bieber se separaram pela primeira vez, a cantora decidiu que estava na altura de fazer escolhas mais ousadas de guarda-roupa. Este vestido branco, da Giambattista Valli, foi uma das primeiras escolhas da artista. Nos AMA’s 2015, a modelotinha recentemente terminado uma relação com o cantor Joe Jonas. Já sabendo que iria provavelmente encontrar o ex-namorado no evento, Gigi Hadid escolheu um conjunto decotado da marca Bao Tranchi. Já a irmã, Bella Hadid , optou por um macacão translúcido a usar na Met Gala, onde a esperava The Weeknd e a sua nova namorada, Selena Gomez. The Weeknd tinha terminado o namoro com a modelo para começar quase de seguida uma relação com a cantora.Depois da sua separação de Chris Martin, a atrizapareceu num vestido preto de Monique Lhuillier para assistir à estreia da peça The Country House, em Nova Iorque. Jáoptou por um vestido prateado de Bill Blass, quando apareceu pela primeira vez em público depois de terminada a relação com Raffaello Follieri. E a lista podia continuar...