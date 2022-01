Bella Hadid exibe corpo com estrias, sem filtros nem Photoshop

Depois de se ter afastado abruptamente da marca de lingerie americana, tal como outras modelos que eram rosto da marca, Bella Hadid volta a colocar "as suas asas de anjo" e posa novamente para a Victoria's Secret. A modelo aparece na última campanha da marca nas redes sociais, exibindo as suas estrias, bela e poderosa.





Um detalhe que suscitou fortes reações nos comentários abaixo da foto em questão. "Esta é a primeira vez que vejo Bella Hadid com estrias", escreve um internauta. "Adorei que tenham deixado as estrias dela e não tenham sentido a necessidade de editar a foto", comentou outro. "As imagens são mais naturais e mostram como o corpo de uma mulher realmente é ", diz outra pessoa.



Depois de ter desfilado três anos para a Victoria's Secret, em 2018 Bella Hadid cortou relações com a marca. A jovem juntou-se aos muitos depoimentos de outras modelos como Adriana Lima, Karlie Kloss ou Erin Heatherton, denunciando a cultura misógina e o assédio sexual que eram hábito dentro da empresa, numa investigação publicada pelo New York Times em 2020.