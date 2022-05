Transparências "proibidas". Kate Middleton altera vestido para ser menos ousado

Kate Middleton e o príncipe William surpreenderam na passadeira vermelha que antecedeu a estreia do filme Top Gun: Marverick, onde também se encontrava Tom Cruise, que interpreta a personagem principal da sequela.

Como não poderia deixar de ser, as atenções centraram-se em Kate e no seu deslumbrante look. A duquesa apostou numa criação de Roland Mouret, no valor de 3,185 euros, que apresentava uma faixa branca fora do ombro e que foi alterada especialmente para a ocasião.

Kate Middleton e Tom Cruise em Londres Foto: Getty Images

O vestido original continha uma parte semitransparente na zona das costas, que Kate substituiu por um tecido opaco. Provavelmente, tal dever-se-á ao protocolo de Moda que a realeza britânica tem de seguir. Decotes exagerados, sapatos de salto muito altos e verniz colorido são alguns dos exemplos que a coroa britânica não aprova. Para completar o visual, Kate usou o cabelo solto e brincos com estrelas.