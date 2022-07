A verdadeira razão por que Brad Pitt usou uma saia

O conjunto de linho castanho, composto por uma saia e casaco, foi combinado com uma camisa cor de rosa desbotado do mesmo tecido, apenas meia abotoada, um detalhe tão característico do ator de 58 anos. Brad Pitt, que chamou sobre si todas as atenções ao usar uma saia, aterrou na Alemanha para promover a longa-metragem de ação Bullet Train: Comboio Bala, onde contracena com Sandra Bullock e Bad Bunny.

Não é a primeira vez que o ator desafia os rótulos de género na Moda (e ainda bem!) já que em 1999 foi fotografado para a revista Rolling Stone com cinco vestidos curtos, das mais diversas cores. Estava novamente a promover um filme, neste caso o icónico Fight Club.

Brad Pitt a usar a saia. Foto: Getty Images

Seja como argumento de roupa neutra em termos de género ou por praticidade, esta decisão por parte de Brad Pitt é uma inspiração para a crescente revolução no mundo da Moda. É um passo em nome da igualdade, uma vez que desvincula um tipo de roupa associado a um género. A tendência já é seguida por celebridades como Billy Porter, que nos Óscares de 2019 utilizou um longo vestido preto, e Harry Styles, que apareceu na capa da revista Vogue americana em dezembro de 2020, também com um vestido.