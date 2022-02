A versão low-cost do icónico vestido Dior de Kate Moss

A Zara, uma das lojas com mais sucesso do grupo Inditex, está sempre em cima das tendências, sem nunca desapontar. Não só com as peças de roupa e de calçado, mas também com os artigos para o lar. E com o Dia dos Namorados, ou de São Valentim, a chegar a passos largos, a Zara decidiu agarrar na oportunidade e lançar uma coleção cápsula de noivas (e não só), a Bonsoir L’été.

Com preços acessíveis, os sete vestidos são maioritariamente de cetim em tons de champanhe e branco, com alguns decotes subidos e costas abertas. A coleção inclui ainda conjuntos de lingerie, uma bandolete também em cetim e uma capa semitransparente. Além disso, a sua versatilidade e intemporalidade garante que as peças não saem de Moda e que podem ser utilizadas em inúmeras ocasiões.



vestido da Dior que Kate Moss usou em 2007 na Gala que inaugurou a exposição Golden Age of Couture, em Londres. Se isto não demonstra que a Moda é verdadeiramente cíclica e que há peças que irão estar sempre in, não sabemos o que o fará.

Kate Moss na Gala da exposição Golden Age of Couture, 2007 Foto: Getty Images

Vestido comprido acetinado de noiva, €129 Foto: Zara