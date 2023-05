Brad Pitt ou Ben Affleck? Gwyneth Paltrow revela qual dos ex-namorados era melhor na cama

No podcast transmitido quarta-feira, dia 3 de maio, a atriz mencionou sem pudor o desempenho sexual dos seus ex-companheiros - Brad Pitt, com quem manteve uma relação entre 1994 e 1997 e de Ben Affleck, com quem namorou três anos, entre 1997 e 2000.

Gwyneth e Brad conheceram-se nas gravações do thriller policial Seven – Os Sete Crimes Capitais, e ficaram noivos após dois anos de namoro, tendo o noivado durado apenas seis meses por esta achar que ainda era muito nova para casar. A atriz tinha apenas 24 anos quando Brad fez o pedido de casamento, revelou ainda no podcast como foi o pedido, "Numa noite, estávamos na varanda de uma casa que alugamos nesta pequena cidade da Argentina […] Ele pediu-me em casamento, foi fantástico, fiquei emocionada. Tínhamos conversado sobre isso, mas fiquei surpresa na altura, só me lembro disso."

Gwyneth Paltrow e Brad Pitt. Foto: Reuters



Mais tarde conheceu Ben durante as filmagens do filme Bounce, mas dado o ritmo de vida muito agitado que ambos levavam e a falta de tempo para estarem juntos, acabaram por terminar a relação.

Gwyneth Paltrow e Ben Affleck. Foto: Reuters

Quando questionada sobre quem era o melhor na cama a atriz referiu que, na altura, Brad era o seu grande amor e que tinham uma química muito grande mas que Ben era "tecnicamente excelente".

Para além da resposta mais íntima que Gwyneth deu, acabou por revelar outras coisas. Quando questionada sobre quem beijava melhor, a atriz respondeu que ambos conseguiram conquistar o primeiro lugar no pódio.

E entre estes dois galãs, qual deles será o mais romântico? Gwyneth disse que Brad era o vencedor deste nível enquanto Affleck era o mais divertido e capaz de a fazer rir.

Atualmente, Gwyneth é casada com Brad Falchuk, co-criador da série Glee e tem dois filhos com Chris Martin, vocalista da banda Coldplay.