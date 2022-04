O vídeo emotivo em que Jennifer Lopez revela que está noiva de Ben Affleck

Jennifer Lopez já tinha dito à revista Rolling Stone que a sua relação com Ben Affleck era uma espécie de "segunda oportunidade de viver o verdadeiro amor". Agora, a cantora e atriz confirma os rumores que circulavam há alguns dias: o casal está noivo e recomenda-se.

A notícia foi partilhada por Lopez aos subscritores do seu site, On the J.LO, e mostra a cantora visivelmente emocionada enquanto admira o seu anel de noivado, no qual se destaca uma pedra preciosa verde. Na newsletter que acompanha as imagens, Lopez escreve que "sempre disse que o verde é a minha cor da sorte. Talvez se lembrem de um certo vestido verde," referindo-se ao emblemático look Versace que vestiu em 2000 para os prémios Grammy. "Percebi que, em vários momentos da minha vida, aconteceram coisas maravilhosas quando estou vestida de verde."

Jennifer Lopez e Ben Affleck conheceram-se nas gravações do filme Gigli, em 2001, e terminaram o noivado em 2004.