Reconhece a filha desta supermodelo?

Foi em 1998, num evento solidário da organização britânica Comic Relief, que Heidi Klum usou pela primeira vez este vestido curto, preto e sem alças. Agora, a provar que a Moda dos anos 90 está mesmo de volta, foi a vez da filha da modelo, Leni Klum, reciclar a mesma peça para o baile de finalista da escola.

A jovem de 18 anos publicou no Instagram o look para a grande noite e claro que a mãe demonstrou o seu carinho com um comentário de um emoji sorridente. Leni Klum combinou a peça com um colar simples cintilante e uma pequena carteira preta com aplicações.

No início deste mês, Leni celebrou um grande marco na sua carreira, pois vai ser a nova cara da campanha desportiva da Michel Kors em colaboração com a Ellesse. Desde nova, sempre demonstrou interesse em ser modelo. Em 2021 a jovem contou à revista norte americana Extra como Heidi a inspirou a seguir esta carreira. "Eu cresci a acompanhar a minha mãe nos seus trabalhos. Desde os meus 11 ou 12 anos de idade que lhe imploro para ela me deixar ser modelo, foi apenas quando fiz 16 anos que ela finalmente me permitiu começar a trabalhar na indústria", divulgou Leni.