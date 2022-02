A namorada secreta de Elon Musk

Estávamos em setembro do ano passado quando Elon Musk, cofundador da Tesla, anunciou que se tinha "semi-separado" da cantora Grimes, com a qual partilha um filho de um ano e meio, cujo nome ninguém sabe bem pronunciar - X Æ A-Xii. Alguns meses mais tarde, já em 2022, tudo indica que o multimilionário encontrou o amor de novo, desta vez nos braços da atriz, argumentista e realizadora Natasha Basset. Isto porque os dois foram vistos no jato privado de Musk na passada quinta-feira, dia 17.

Natural de Sydney, Basset mudou-se para Nova Iorque quando tinha 19 anos para frequentar aulas de teatro na Atlantic Acting School, fruto da bolsa de estudo que ganhou com a sua curta-metragem Kite (2013), apresentada em três Festivais Internacionais de Cinema. Em 2016, atuava ao lado de artistas de renome como Olivia Cooke e Mary Steenburgen em Katie Diz Adeus ou ao lado de George Clooney, Scarlett Johansson e Channing Tatum em Hail, Caesar!

O mundo do espetáculo nunca foi estranho para a jovem de 27 anos, mesmo quando esta ainda estudava em Sydney. Com apenas 14 anos, obteve o papel principal na produção de Romeu e Julieta do Teatro Australiano para Jovens e apareceu em diversas séries televisivas australianas e filmes como Cops L.A.C (2010), Wild Boys (2011) e Mental (2012), de P.J Hogan. Em 2017, protagonizou Britney Spears na biopic sobre a cantora pop. O filme Elvis, de Baz Luhrmann, é um dos seus recentes projetos. Com estreia marcada para o verão, Basset irá interpretar Dixie Locke, a primeira namorada do cantor, que por sua vez é interpretado por Austin Butler.

Com uma beleza natural, a atriz conta com mais de 20 mil seguidores no Instagram. Sabe tocar piano, é fã de caminhadas, feminista, gosta de animais e cozinhar é uma das suas paixões. O seu Instagram está repleto de livros, algumas citação e posts sobre projetos de carreira. Até à data, nem ela nem Musk confirmaram ou desmentiram o conteúdo da sua relação.