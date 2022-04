Jennifer Aniston sofre de um transtorno de sono crónico há 20 anos

Os problemas do sono afetam quase 30% da população mundial, mas são muitas vezes preteridos em relação a outros pilares do bem-estar, como a dieta ou o exercício. Foi o que Jennfier Aniston sentiu desde que começou a sofrer de insónias há mais de duas décadas. " É complicado determinar [o momento em que começou] porque quando somos jovens e não dormimos pensamos ‘oh eu sinto-me óptima. Conseguimos fazer a nossa vida com duas horas, três horas, quatro horas de sono e não sentimos as consequências," disse Aniston ao site de saúde Healthline. Até que começou a sentir efeitos mais sérios, como falta de motivação para fazer exercício e comer bem ou mesmo problemas de concentração no trabalho.

Ao longo dos anos, a atriz sofreu de diferentes distúrbios de sono, incluindo ansiedade para dormir, sonambulismo e, mais recentemente, insónias. "E quanto mais me preocupo com o assunto menos durmo," resumiu numa entrevista à revista People. Conta ainda foi experimentando todas as técnicas que encontrou, como contar os passos até à cama, controlar a temperatura do quarto ou contar riscas desenhadas no tecto. Acabou por pedir ajuda profissional e percebeu que a base do seu mal-estar estava mesmo na falta de descanso. Como conta ainda ao site Healthline, percebeu que se, o descanso e o rejuvenescimento necessários ao corpo durante a noite estão comprometidos, o dia nunca pode correr bem.

A atriz, que também tem uma marca de Beleza para cabelos, é agora o rosto da campanha Seize the Night & Day, da farmacêutica Idorsia, focada nos distúrbios de sono.