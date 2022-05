Eva Longoria usou um vestido de 40 euros em Cannes (e ninguém notou!)

Um vestido elegante faz maravilhas ao corpo de uma mulher (ou homem), mas não é por essa razão que tem de ser obrigatoriamente de alta-costura, como provou, da melhor maneira possível, Eva Longoria. A atriz de Donas de Casa Desesperadas confessou que usou um vestido de 40 dólares no Festival de Cannes de 2005. Em entrevista à revista People, a estrela de 47 anos contou que, na altura, não tinha noção da grandiosidade de Cannes, o que a levou a comprar o outfit numa loja em Melrose Place, Los Angeles, para a sua primeira participação no icónico evento.

Haute couture ou não, a verdade é que Longoria deslumbrou na passadeira vermelha com um longo vestido dourado de costas abertas e decote em V. Para completar o conjunto, a atriz optou por uma carteira da mesma tonalidade, sandálias de salto alto também douradas e alguns acessórios.

Eva Longoria no Festival de Cannes em 2005 Foto: Getty Images

Fiquei confusa quando, durante o festival, o então presidente da L’Oréal me perguntou "quem" eu vestia, ou seja, quem era o criador da peça, explicou. "Eu fiquei do género: o que quer dizer com isso? É meu", respondeu na brincadeira. "Não é o vestido, é a mulher que o veste" que a torna confiante e bela, concluiu a atriz.