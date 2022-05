Jennifer Aniston fala pela primeira vez do pós-divórcio de Brad Pitt

Separada de Brad Pitt desde 2005, o mesmo ano em a atriz

encerrou as 10 temporadas da série Friends, Jennifer Aniston falou sobre o fim do romance a Ellen DeGeneres. "Bem, eu me divorciei-me e comecei a fazer terapia (...) e fiz um filme chamado

The Break-Up",





Aniston e Pitt foram um dos casais mais populares de Hollywood, tendo estado juntos sete anos e casados cinco. "Gostaríamos de anunciar que, após sete anos juntos, decidimos separar-nos formalmente. Para aqueles que seguem a nossa relação, gostaríamos de explicar que nossa separação não é resultado de nenhuma das especulações relatadas pelos media", escreveram Aniston e Pitt em uma declaração conjunta à







"Eu fiquei do género: 'vou fazer deste um capítulo completamente novo. Vamos terminar tudo e começar de novo.' Funcionou muito bem."

disse.