Este foi o peso que Kim Kardashian perdeu para entrar no vestido de Marylin Monroe

Há uma expressão que diz que as louras se divertem mais - no caso, o lema aplica-se a, que nesta última edição da MET Gala, que decorreu no Metropolitan Museum em Nova Iorque, pintou o cabelo desta cor, e ainda usou o vestido "mais caro" quealguma vez usou. É o vestido que ficou conhecido como o vestido, quando a estrela o usou em 1962, para cantar os parabéns ao então presidente dos EUA, John F. Kennedy, uma criação de Jean-Louis.O vestido, que tem mais de 6 mil cristais incrustados à mão pelo designer, assentou na perfeição a Kardashian, mas a socialite confessou que foi preciso perder peso para o vestir. "Experimentei-o e não me serviu", recordou Kardashian, na passadeira vermelha, enquanto contava como foi a primeira prova. "Foi um grande desafio. Foi como se me preparasse para um papel, eu estava determinada a caber nele". Kim perdeu cerca de 7 quilos para conseguir no vestido, que evidenciou ainda mais as suas curvas.Este cintilante vestido tem estado em exposição no museu, desde a sua compra em 2016 por 4,81 milhões de dólares, um preço que o torna um dos vestidos. A visita de Kardashian ao museu no passado 23 de abril com o namorado Pete Davidson levou os fãs a especular que ela poderia usar este mesmo vestido na gala - e não houve enganos. No MET Gala, Kim Kardashian posou ao lado de um Pete Davidson sorridente, e não menos elegante.