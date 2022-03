Julia Fox levou uma carteira aos Óscares feita de cabelo humano

Por norma, a cerimónia dos Óscares e respetivas afterparties estão repletos de looks inspirados no glamour de Hollywood, que variam de vestidos de tirar o fôlego a outros mais discretos. Mas quando se trata de Julia Fox , a conversa é outra.

Julia Fox—and her human hair clutch—on the #VFOscars red carpet. pic.twitter.com/3XQJ0GCYz4 — VANITY FAIR (@VanityFair) March 28, 2022

Na festa da Vanity Fair, que esteve repleta de estrelas, a atriz - que ganhou destaque com o filme Uncut Gems, e mais recentemente com o romance (extremamente público) com Kanye West – usou um conjunto que se destacou. Fox escolheu um vestido comprido de Han Kjøbenhavn, feito em couro preto, que contava com uma espécie de "garra" enrolada no pescoço. E ainda luvas e botas em couro preto pontiagudas. Para completar o look, usou aquilo que surpreendeu os repórteres: uma carteira adornada com cabelo humano, em preto.

Julia Fox Foto: Getty Images