Signos. Aqueles que nunca se deixam ir abaixo

Quando falamos em horóscopos, é difícil fazer definições tão abrangentes. Todos temos os nossos altos e baixos e não se trata apenas do signo solar que representa o propósito que temos no mundo e os instrumentos que temos para alcançá-lo. No entanto, há signos que demonstram maior resistência.

Por regra, os que têm cornos são mais resistentes. O Carneiro marra até derrubar obstáculos, pode ter como impedimento as suas crises de identidade, mas quando aprende a canalizar os seus instintos para algo maior é o guerreiro espiritual. O Touro, esse, não desiste! Se ele quer ele vai conseguir a não ser que a sua preguiça ganhe! Não é à toa que o Capricórnio seja aquele que sobe montanhas, tem resistência, resiliência, mas por outro lado se tiver apenas em vista o que a sociedade quer para ele e não ao que o coração quer para ele pode cair em depressão, não é imbatível. Há também aqueles que nas emoções têm a sua força, Escorpião é exemplo, este precisa mesmo de bater no fundo para se regenerar, no caso do Escorpião é quando ele se depara com as suas forças obscuras que metamorfoseia para a luz. Nos signos de fogo, o rei da selva é rei por alguma razão. O Leão é capaz de uma perseverança admirável desde que não se faça depender do olhar externo para a sua autoestima. Afinal todos os heróis têm um calcanhar de Aquiles.

Quanto aos que precisam de descobrir mais e mais o seu poder? Os caranguejos, quando percebem a importância da sua vulnerabilidade para a conquista da maturidade podem ser verdadeiros lutadores. E os Virgens, que quando aprendem a não se medir pela perfeição tornam-se almas generosas, benevolentes e capazes de muito trabalho significativo e força espiritual.