Horóscopo fevereiro: Touro, Virgem, Capricórnio

Sol em Touro

Touro Foto: Bastian

1º decanato - 20 a 30 de abril

Os astros mostram que está numa fase de preparação para um novo ciclo e que há uma intuição daquilo que quer começar de novo, enquanto põe um fim a outras situações. Na vida profissional há a probabilidade desta energia ser relativa a novos projetos e, no amor, pode haver novas perspetivas para a vida em casal a médio/longo prazo. Estes novos desafios sentem-se com um frio na barriga e há a necessidade de uma preparação psicológica.

A partir da segunda semana do mês abrir-se-ão portas para novas formas de expressão pessoal, algumas delas terão condições para retorno financeiro. Talvez um novo hobby ou estar num projeto que se prova ser adequado à sua essência e até proporcionar investimentos que trarão bastante retorno a médio e longo prazo.

No final da 1ª quinzena precisará de tomar decisões ou ter conversas que trarão dúvidas de escolha entre inovação, sair da sua zona de conforto, e segurança. Analise as suas necessidades, por um lado, e faça a escolha que lhe permite expandir e sair do que já conhece. Pela lua nova em Peixes, a 20, terá feito a sua escolha. No que concerne às suas relações mais íntimas: será possível comunicar o que vai dentro da alma com toda a clareza e objetividade possível? Esse será o desafio.

2º decanato - 1 a 10 de maio

As suas amizades mostram-se desafiantes, talvez responsáveis por provocar algumas dúvidas relativamente à sua identidade ou trazer sugestões que vão para além da sua zona de conforto.

Na lua cheia em Leão, a 5, os astros sugerem um rasgo de originalidade que pode levar a uma mudança de ambiente ou de aparência física. Esta fase tem tudo para trazer ideias diferentes que se querem passar à prática. Nas relações mais íntimas, a primeira semana tenderá a ser propícia a algum tipo de choque emocional: palavras ditas sem querer podem começar terremotos. Tendo em conta que haverá risco de instabilidade emocional, aconselha-se que se prepare um ambiente propício à calma de forma a equilibrar a influência astral.

A lua nova em Peixes, a 20, irá amenizar qualquer conflito relacional e por isso adivinha-se uma maior leveza de espírito nesta área. Em questões de saúde, se está em algum processo terapêutico, esta será uma altura em que começa a perceber o fim à vista.

3º decanato – 11 a 20 de maio

A vida profissional e familiar estão com uma tendência a causar crise no que se refere à sua filosofia de vida, levando a um questionamento da sua própria visão da realidade: será que a forma como escolhe viver e relacionar-se está mesmo assente nos valores que ainda são os seus? Esta fase tem tudo para levar a novas visões.

A lua cheia no signo de Leão, a 5, pode trazer o fim de algumas situações cansativas. Apesar de causar algum incómodo, também vai ser possível sentir o prazer da libertação de uma pedra no sapato.

A segunda semana tem tudo para ser positiva a nível profissional, as suas ideias estarão adequadas às necessidades do grupo maior e terá grande eficácia na resolução de problemas que possam surgir. O Dia dos Namorados terá o romantismo a seu favor: rosas e jantar à luz das velas e música: tem tudo para dar certo.

Virgem

Virgem Foto: Bastian

1º decanato - 23 de agosto a 1 de setembro

Esta é uma fase em que as suas relações estão no topo das prioridades. Por um lado, pessoas que fazem parte da sua vida, mas que têm estado mais distantes, aproximam-se e então é uma fase de convívio e de pôr conversas em dia. Por outro, as relações mais íntimas, colocam questões mais difíceis de responder, e trata-se também de uma fase de decisões em conjunto.

Profissionalmente, a segunda semana irá provar-se exigente. Terá de dar o seu melhor em matérias mais complicadas e que requerem precisão.

A Lua Nova no signo de Peixes, a 20, irá representar um início de uma nova fase, tanto no seu relacionamento como em termos familiares e profissionais. Decisões tomadas no início do mês tenderão a formalizar-se por esta altura, dando uma sensação de recomeço com toda a frescura que isso implica. Será também uma fase em que precisará de maturidade para lidar com questões mais sensíveis.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

É possível que comece o mês com pouca vitalidade, os astros sugerem questões de saúde e/ou tratamentos que podem ser incomodativos ou ter efeitos na saúde em geral, tirando energia. É, por isso, uma fase em que deverá ter tempo para si. Esta situação poderá afetar a sua predisposição geral, tendo de fazer um esforço para estar nos níveis habituais de produtividade.

Nas relações, as amizades estão no topo daquilo que melhor lhe fará neste mês. O suporte e carinho daqueles que estão perto de si funcionará como uma almofada de conforto e sossego. Financeiramente, poderá ter boas surpresas e será possível receber presentes inesperados.

Não será um bom mês para fazer escolhas ou tomar decisões, pois está com falta de capacidade de ver as coisas com clareza, está mais exposta/o à dispersão e confusão. Assim, será melhor ter tempo para pôr as ideias no lugar e esperar por uma melhor fase.

3º decanato - 12 a 22 de setembro

Os astros apontam para uma fase dada a desilusões, levando a uma reflexão sobre a sua inocência e capacidade de ver o melhor nos outros. O lidar com a realidade como ela é um dos seus talentos, mas nesta fase as influências astrológicas estão a trazer um outro lado seu de inocência à superfície.

Na vida profissional ou familiar uma sensação de bloqueio está presente. É provável que não se sinta à altura do que lhe é pedido, por achar que lhe faltam competências. É uma fase para ir buscar o que precisa para melhorar e estar à altura, sem demasiadas exigências de perfeição: na ação vai-se aperfeiçoando.

A segunda quinzena trará conversas e esclarecimentos que lhe serão úteis para apaziguar alguns demónios. Nas suas relações mais íntimas terá tendência a sentir-se mais apoiada/o. O Dia dos Namorados tem tudo para ser uma surpresa, com muito romantismo e expressões de afetos.

Capricórnio

Capricórnio Foto: Bastian

1º decanato - 22 a 31 de dezembro

Sente vontade de se libertar das responsabilidades e seguir por novos trilhos e talvez veja novas oportunidades que mereçam essa atitude - este pode ser um mês em que isso acontece, o abrir de uma nova porta. A lua nova em Peixes, a 20, trará esse sentimento de confiança interna para experimentar novos desafios.

Na última semana de fevereiro as suas relações terão tendência a expressar necessidades inesperadas ou a ter comportamentos erráticos. O conselho será aceitar essa imprevisibilidade e a insegurança de não saber o que fazer, daí virá algo genuíno, o que permitirá aumentar a intimidade e confiança.

Profissionalmente, os astros apontam para novos desafios profissionais em que deverá dar provas de maturidade e responsabilidade. Mesmo nos últimos dias do mês a saúde poderá precisar de atenção.

2º decanato - 1 a 10 de janeiro

Os astros sugerem stress a afetar-lhe a saúde, nomeadamente o sistema hormonal. O conselho será que dedique tempo a tratar de si, da sua saúde e que abdique de querer ter sempre tudo debaixo de controlo: delegue. Por outro lado, é possível que tenha vontade de começar uma dieta especial e adequada a si.

No trabalho, projetos recentes têm tendência a deixar-lhe os nervos em franja assim como algumas das relações no seu meio profissional e de amigos. Atenção à lua cheia do dia 5, no signo de Leão, alguns problemas com a autoridade ou com subordinados podem estar na calha. Parece haver dificuldade em fazer passar as suas ideias de forma a que cumpram os requisitos pedidos e de forma a agradar a todos, pequenos ajustamentos serão necessários.

Financeiramente, parece estar numa boa maré. É possível que investimentos feitos no passado tenham agora bons resultados.

3º decanato - 11 a 20 de janeiro

Fevereiro não será um mês de grandes transformações, mas sim de manutenção de situações que já duram há algum tempo; há estabilidade, mas também alguma rotina. É altura para não ter grandes exigências, mas pensar em pequenos passos no sentido de ir ganhando mais força no mundo.

Em termos profissionais será necessário um enorme planeamento para concretizar projetos que se querem implementados, já há muito. Fazê-lo de forma a cumprir todos os critérios e burocracias pode gerar crise, assim como corresponder a expetativas de uma comunidade diversa.

Na vida afetiva há a possibilidade de conversas importantes em relação a planos em comum e de perspetivas de transformação num futuro próximo.