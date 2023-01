Horóscopo fevereiro: Carneiro, Leão e Sagitário

Carneiro

1º decanato - 20 a 31 de março

Começa o mês a irradiar energia para todas as direções: quer alcançar sonhos, objetivos e sente um profundo sentido de autodescoberta. Essa energia de expansão tem tudo para ser benéfica nas suas relações no geral e para a vida profissional. Novos inícios estão a trazer esperança e capacidade de ver um rumo diferente. Aceite novos desafios mesmo que ponham em causa o seu estatuto atual. É tempo de assumir novas características da sua identidade.

No final da primeira quinzena, tudo aponta para situações em que a comunicação terá um papel de destaque. Tenderá a liderar a comunicação de algo importante ou chegar a novos acordos em diferentes áreas da sua vida. É possível que comece algo novo entre 13 e 17 de fevereiro.

A partir de 20, está favorecido um sentimento de renascimento. Está mais ciente das suas novas necessidades e terá a determinação para alcançar os seus novos desejos. Tenha cuidado para não descurar as necessidades do outro e as suas reações conforme o que pretende.

2º decanato - 1 a 10 de abril

O mês começa com espírito inovador, de quebra de rotina. As amizades terão um papel principal, trazendo algum frenesim ao ambiente. A lua cheia a 5, em Leão, tenderá a ser proveitosa para os relacionamentos, tanto familiares como amorosos. Essa semana será propícia ao aparecimento de novas pessoas na sua vida.

No meio profissional e/ou familiar, as conversas com alguém que represente a autoridade estarão expostas a alguma tensão. O mesmo se aplica a relações com entidades que representam o Estado. Essa tensão terá tendência a durar todo o mês, com um pico no início da segunda quinzena. Na saúde, os astros avisam para ter cuidado, principalmente no que se refere ao stress e à adrenalina.

A 23 sentirá a urgência de mudança: é altura de passar à ação, de contrariar a preguiça e de deixar hábitos antigos que estão a impedir a pessoa de avançar, inovar, ter iniciativa. Deverá ter cuidado com ações inconsequentes.

3º decanato - 11 a 20 de abril

A energia parece fluir no campo profissional, no entanto com muitas comunicações a serem feitas que exigem responsabilidade e concentração, assim como autoridade. Essas conversas podem aplicar-se ao contexto familiar.

Está a finalizar um longo ciclo de conquista de uma nova voz no mundo e é por isso tempo de restruturar a sua vida, fazer novos planos nas diferentes áreas e também perceber quais vencem o teste do tempo e como fazer com que isso aconteça. A segunda quinzena tem tudo para trazer essa energia regeneradora para a sua vida. A lua nova a 20, no signo de Peixes, virá reforçar esse espírito com a presença de pessoas que terão gosto em dar ajuda no seu caminho.

Leão

1º decanato - 23 a 31 de julho

Há novos interesses que chamam a sua atenção e dentro dessas novas ideias algo tem tudo para tornar-se mais do que uma mera curiosidade. Faça crescer o que faz faísca dentro de si.

No amor, sopram bons ventos. Há uma harmonia a rolar, a atração está lá e a vontade de partilha também. Tempo de fazer planos em casal e/ou em família e neste campo haverá ponderações relativamente a finanças. A segunda e terceira semana do mês terão muito frenesim no campo das relações, das conversas e decisões marcantes. A vida está a lançar o convite para que se demarque enquanto líder.

Profissionalmente, a tendência será questionar o que quer mesmo para si. Há uma reflexão a acontecer relativamente àquilo que realmente quer oferecer ao mundo, no que diz respeito à função social. As suas relações, no geral, podem ajudar a essa ponderação. A lua nova em Peixes, a 20, marca uma nova fase, de um projeto, que será desafiante por ter contornos difíceis de alcançar, será necessário ajustar as suas ideias à realidade possível.

2º decanato - 1 a 11 de agosto

A lua cheia em Leão, a 5, terá os condimentos necessários para algum tipo de choque emocional nas relações devido a palavras ditas ou situações inesperadas. Os astros apontam para a recordação de memórias passadas que necessitam de alguma cura. Para os mais intuitivos recomenda-se dar atenção a ideias repetidas, que devem ser escritas. Para os que têm filhos, poderá ser uma lua particularmente complicada para birras, aconselha-se generosidade e paciência.

Quanto à sua relação interna, é tempo de curar feridas relativas ao amor próprio ou questões de vocação no mundo. Crises de identidade irão apurar o autoconhecimento e promover as necessárias transformações. Emocionalmente terá de aprender a controlar alguma ansiedade.

Profissionalmente, é possível que a lua nova em Peixes lhe traga novos e diversificados interesses que terão o potencial para enriquecer o seu dia a dia e trazer-lhe uma atualização da sua identidade.

3º decanato - 12 a 22 de agosto

A vontade de se levantar e ir para o trabalho está a um nível muito baixo. O sentido de responsabilidade é muito grande e os obstáculos a ultrapassar tendem a ser exigentes. Será necessário encher-se de um espírito prático e humilde para conseguir alcançar aquilo a que se propõe. No entanto, se o esforço for bem aplicado os astros apontam para grande concretização e inventividade.

A meio do mês negociações serão necessárias para a conciliação de esforços. As relações com chefias ou autoridade podem trazer algum trauma e para amenizar, será necessário reconhecer o poder externo, mas sem abdicar do seu próprio poder interno. É tempo de encontrar equilíbrio e saber fazer cedências.

No amor, as expectativas parecem estar altas e a realidade não está a corresponder e é possível que viaje pelo passado, idealizando histórias antigas. A vitalidade e a energia estarão em baixo, assim, certifique-se que cuida da sua saúde de forma a equilibrá-la.

Sagitário

1º decanato - 22 de novembro a 1º de dezembro

O início do mês de fevereiro tem tudo para ser marcado por viagens, boa disposição e um sentimento de expansão. Esta energia poderá também ter escape sob a forma de exercício físico, tempo passado ao ar livre e de forma lúdica. Está numa fase criativa em que há a necessidade de procurar novos estímulos.

A lua nova em Peixes, a 20, trará consigo algumas nuvens relativamente à carreira e ao seu sentido de autoridade no mundo. Precisa de clareza e sentirá que tem pouca. Este dia tem tudo para ser um dia de hipersensibilidade, mas que trará maturidade perante fases mais delicadas da vida.

No que concerne à vida amorosa, a última semana é a que apresenta melhores perspetivas de flirt e de envolvimento com outra pessoa.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

Neste mês, há uma energia no ar que perspetiva novas experiências. Dará início a essas experiências de forma despreocupada e sem expectativas, e sentirá que está a cultivar um sentimento de liberdade. Profissionalmente, essa atitude tem a possibilidade de lhe abrir novos horizontes.

Nas relações afetivas os astros apontam para uma vontade de mudança e eliminação de padrões do passado que parecem estar demasiado incrustados. Paciência é a palavra-chave e a atitude aconselhada é a de valorização das pequenas mudanças. Conversas importantes podem acontecer na segunda semana do mês.

A lua nova, a 20, no signo de Peixes, trará consigo uma enxurrada de energia que tem tudo para ser canalizada com exercício físico ou também se poderá traduzir numa forte atração por alguém do seu círculo. Por outro lado, discussões serão de evitar pois as conversas terão tendência a subir de tom.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

Largar hábitos antigos estará no topo da lista para este mês, o que será talvez resquício da lista de Ano Novo. É aconselhável que faça uma análise daquilo de que se quer libertar e tenha gentileza no sentido de aceitar o que é mais difícil de mudar.

Na vida profissional está tudo em aberto, mas as perspetivas são boas. Há a necessidade de se dar à liberdade de experimentar as suas ideias, sem grandes expectativas. No geral tenderá a passar uma fase de perda de inocência, com algum questionamento das suas reais capacidades e/ ou expectativas elevadas quanto à carreira e ao amor. O que interessa é que está a plantar sementes para um futuro próximo e poderá trabalhar na fé em si e no seu caminho.

Nos afetos, a lua cheia em Leão, a 5, promoverá convívio e abertura ao outro. Na segunda quinzena a família será um "lugar" de afeto e partilha.