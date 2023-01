Signos. O que reservam os astros para fevereiro?

Agora que o planeta Marte, que continua em Gémeos, deixou de estar em marca contrária, desde o dia 12 de janeiro, temos tudo para avançar com aquilo que estava atrasado, pendente, a arrastar-se e com os ombros mais leves! Este é o mês para assumirmos responsabilidade pelas nossas ideias no mundo: chegar a acordos, conversar apresentar propostas e assumir o comando.

Mercúrio entra em Aquário a 11 de fevereiro, mas antes faz uma conjunção ao plutão dando muita intensidade à troca de ideias, novos estudos e deixando claro algum tipo de obsessão com a qual estejamos a lidar. Este aspeto será mais intenso para os últimos decanatos de Capricórnio, Caranguejo, Carneiro e Balança. A 22 de fevereiro faz um trígono maravilha ao Marte em Gémeos sendo um bom dia para apresentações ao público, escrever documentos que precisam de ter sucesso!

No dia 15 o Sol junta-se o senhor do karma, Saturno! Compromissos, responsabilidade e maturidade são palavras de ordem. Os astros apontam também para um espírito de repressão da nossa criatividade para caber dentro de uma caixa ou dentro daquilo que é esperado de nós, gerando alguma frustração. Conciliar a nossa individualidade com as exigências do mundo lá fora, marca muito a relação Sol - Saturno.

A lua cheia, em Leão, a 5, será uma lua bem intensa devido à quadratura da lua e do Sol ao planeta Úrano! Úrano é um planeta acelerador e como está em Touro, traz essa energia do tremer da terra, a ver o que resiste. Por isso, atenção a uma lua cheia particularmente difícil para a relação com o mundo cá fora, com tendência a pequenos acidentes sejam eles através de palavras, ou físicos! Tenderá a ser um dia particularmente ansioso e por isso é melhor pensarmos antes de falar. Leão dá-nos a possibilidade de sermos criativos no mundo e Aquário apura essa inventividade e essa capacidade de trazer algo novo ao mundo. Por isso, o dia 5 tem tudo para ser um dia particularmente inventivo se estivermos com disposição para canalizar a energia eletrizante de Úrano.

A lua nova, em Peixes, a 20, acontece depois de uma conjunção ao Saturno e o Sol está lá também. Iniciamos uma nova fase de responsabilidade no mundo, podemos começar um novo projeto, uma nova família ou termos mesmo a sensação que estamos a começar do zero na nossa vida. Para os aquarianos do último decanato e Peixes do primeiro decanato a sensação pode ser mesmo a de começar do zero.

Para os carneiros também se adivinha o soar do sinal de partida, visto que no dia da lua nova Vénus entra em Carneiro: refrescar o que queremos na vida, ter um sentimento de direção, pensarmos no que há de especial em nós e lançar faíscas no mundo.

O mantra para este mês é: Eu sou forte o suficiente para assumir o comando daquilo que a vida me propõe.



