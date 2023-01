Horóscopo fevereiro: Caranguejo, Escorpião, Peixes

Caranguejo

Caranguejo Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de junho

As atenções estão centradas em si, pelo menos é como se vai sentir no início do mês. É tempo de se elevar e dar o seu melhor, mas instala-se alguma crise de insegurança. Aprenda a contar mais consigo. No final da primeira quinzena sentirá a necessidade de fazer uma atualização dos seus conhecimentos, vai sentir que isso lhe será exigido.

Nas relações afetivas, espera-se que a última semana do mês seja a mais benéfica para a expressão dos sentimentos. Até lá, algumas dificuldades de comunicação irão acontecer principalmente devido a um sentimento de ansiedade e insegurança. Questões financeiras podem também estar na berlinda.

A lua nova a 20, em Peixes, desenhar-se-á uma tendência para começar um novo ciclo, depois de conversas em que as expectativas de ambos os lados ficam mais claras, assim como o tipo de espaço e liberdade de que cada um necessita.

2º decanato – 1 a 10 de julho

Sente muita ansiedade no início do mês devido a transformações por que está a passar e teme não ter o que é preciso para conseguir estar à altura. O conselho é que escute aquilo que esperam de si e que faça a pergunta certa se não souber o que fazer. Profissionalmente, é altura de novas aprendizagens e de sair da zona de conforto.

Nas relações afetivas espera-se um ambiente propício à intimidade e ao carinho, com partilha de sentimentos. O seu círculo de relações está a dar-lhe apoio nesta que sente ser uma nova fase para si.

Em termos de vitalidade parece aconselhável que reveja a sua dieta e estilo de vida. O corpo irá mostrar sinais de que é necessária uma mudança. Ao mesmo tempo, uma falta de confiança nas suas capacidades afetará o seu humor, na última semana do mês. Não se leve tão a sério.

3º decanato – 11 a 22 de julho

Muita comunicação na primeira semana do mês! A sua vida estará num rodopio, a receber muita informação nova, a conhecer uma grande diversidade de pessoas. Há a possibilidade de se desenharem novos sonhos e de uma imaginação bastante ativa, à exceção da última semana em que vai sentir algum cansaço mental.

Bons trânsitos para a vida afetiva por volta do Dia dos Namorados, adivinhando-se um clima de romantismo. Em várias áreas da sua vida, trata-se de um momento de cooperação em que cada um sabe o que tem de melhor para dar ao grupo ou às relações, traduzindo-se nalgum equilíbrio na sua vida, no geral.

No que diz respeito à saúde, parece determinada/o a adotar um novo estilo de vida que promova bem-estar a todos os níveis, o que trará boa sorte e boa disposição no geral.



Escorpião

Escorpião Foto: Bastian

1º decanato - 23 de outubro a 1 de novembro

Começa a sentir a urgência de mudar a sua vida no que diz respeito à carreira e às relações. Quer mudar a paisagem em que a sua vida se desenrola e toda esta transformação vai processar-se em anos, mas começa agora a dar os primeiros sinais.

Na vida afetiva e profissional terá alguns choques de ideias relativamente a opiniões sobre como determinadas situações deveriam progredir. Será um mês particularmente intenso para conversas e decisões, nomeadamente sobre questões financeiras. A lua nova a 20, no signo de Peixes, trará maior fluidez emocional e o coração irá ganhar às disputas da razão.

Relativamente a questões de saúde está com a determinação necessária para pôr em prática o seu plano de manutenção de saúde para este ano. Vai pôr as mãos na massa e vai começar a ver frutos da sua disciplina.

2º decanato - 2 a 11 de novembro

Os astros apontam para algum sentimento de crise nas relações na primeira semana do mês. A sua identidade vai ser questionada tanto por si própria/o como pelos outros. Adivinha-se uma altura em que há uma transformação profunda relativamente às pessoas com quem se dá, a sua vibração está a mudar e a atrair outras pessoas para a sua vida. Nas suas relações está com o foco no equilíbrio entre o dar e o receber, mesmo apesar das diferenças, cada um tem o seu papel na relação. As novas relações são fonte de bem-estar.

A saúde continua a ser um ponto de preocupação e por isso estará muito centrada em equilibrar o seu organismo de todas as maneiras possíveis, de forma a sentir-se melhor e a ter mais vitalidade.

Profissionalmente, tudo aponta para algum compasso de espera relativamente a situações que queria que avançassem já, há um esforço de adaptação necessário ao que criar neste momento da sua vida. Oiça as opiniões e críticas e siga conselhos de pessoas competentes.

3º decanato - 12 a 21 de novembro

Há um processo de maturidade a decorrer, está a crescer e a tornar-se mais capaz de ser responsável pelo seu destino. Apesar de custar e de isso criar alguma crise, trata-se de algo necessário para levar ao mundo os seus novos poderes e talentos.

Com quem se dá e deixa de dar terá relevo na segunda semana do mês. Está a atrair novas relações na sua vida e a deixar para trás relações cuja vibração já não é compatível com a sua, trata-se de um processo doloroso, mas necessário. No amor, o Dia dos Namorados tem tudo para ser passado de uma forma inspirada!

A sua vontade é a de viver a vida consoante a sua visão e valores, mas dá trabalho, então, este mês será aquele em que começa a forjar a conjectura de que necessita para mudar a sua vida.

Peixes

Peixes Foto: Bastian

1º decanato - 18 a 29 de fevereiro

Muitos parabéns Peixes do 1º decanato! O seu caminho é o da transcendência e da imaginação! Tão capaz de sonhos como de sacrifícios, de devoção como de escapismo. Neste mês adivinha-se uma nova fase de maturidade, um novo ciclo de conquistas com a mira apontada a metas precisas.

No amor, pessoas do passado tenderão a dar à costa, no entanto a sua atitude estará diferente, com muito mais segurança interna e menos dependência emocional. São as novas relações que mais a/o estão a cativar, e sente-se tentada/o a largar o passado.

A 20, na Lua Nova em Peixes, prepare-se para um dia de hipersensibilidade, por isso cuide de si e tenha um dia especial. A 23 sairá desse estado de maior relaxamento e sentirá que é altura de passar à ação, de sair da preguiça e de deixar hábitos antigos que estão a impedir a pessoa de avançar, inovar, ter iniciativa. A 27 poderá ter dificuldade em expressar o que realmente sente a alguém mais racional e menos intuitivo.

2º decanato - 1 a 10 de março

Há começos que estão a ser complicados! Preferia que essas novas situações profissionais ou amorosas estivessem a desenvolver-se com maior harmonia e fluidez, parecendo dar por si a cometer os mesmos erros do passado. Nas relações afetivas pode também haver confusão na mensagem que está a passar relativamente ao que quer.

A segunda semana será marcada por um ambiente de autoestima. Serão bons dias para redecorar os espaços que habita, para tratar do seu aspeto físico e da sua saúde. Terá também de tratar de assuntos que não podem esperar mais e que têm tudo para envolver papelada e burocracias. Cuidado com os pormenores.

No geral, será um mês em que precisará de muita energia para lidar com o dia a dia, a prática de exercício físico e tempo na natureza poderão ajudar a carregar baterias.

3º decanato - 11 a 19 de março

O amor está nos picos! E poder ser a pessoa que recebe o prémio do melhor Dia dos Namorados, mas se calhar a ver as coisas com pouca clareza! Antes disso, na lua cheia em Leão, a 5, terá tendência a rasgos de originalidade levando a uma mudança de ambiente ou de aparência física. Não estará nas suas alturas mais práticas, por isso evite detalhes e papeladas.

Na segunda quinzena do mês adivinham-se boas notícias que terão tudo para trazer grandes mudanças de ambiente. Este é um tempo de grandes sonhos e também de grande espiritualidade. O único perigo é desligar-se da realidade, e passar muito tempo na sua cabeça.

A vontade que tem é a de preparar uma viagem e é muito provável que o faça. Cuidado com o seu sentido prático, pois como está muito otimista - pode dar um passo maior que a perna e cometer exageros.