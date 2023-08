Está entre estes 4 signos? Se sim, é uma pessoa autoritária

Ser autoritário implica muitas vezes uma atitude conservadora, estar dentro das normas e regras que a sociedade no geral considera morais ou éticas. A austeridade faz também parte do ser-se autoritário, estando mesmo na origem etimológica da palavra. Por outro lado, quem se julga dono das regras, costuma ter bons argumentos ou uma forma convincente de as comunicar, quando não é pela "lei da força", o que também não é raro, mas de absolutamente evitar.

O que salta logo à vista é a associação ao signo de Capricórnio, planeta Saturno, seu regente, ou a casa 10, o seu lugar na roda astrológica. E não é de estranhar! Afinal Capricórnio é o arquétipo das regras da sociedade e de alcançar o mérito através do subir da escadaria do mundo convencional. Do elemento Terra, o seu símbolo é a cabra da montanha, com os seus cornos enrolados, não desiste até alcançar o que pretende e de subir até ao topo.

Quem nunca associou autoridade ao rei, ou até mesmo ao rei Sol? Ora nem mais, o Sol é o regente do signo de Leão. O ser cheio de si mesmo, quer por vezes dizer isso mesmo: "só vejo a minha visão e ela é mais importante que a dos outros", ou no máximo da sua arrogância, "eu represento o Sol aqui em baixo!"

Claro que quando falamos de sede de poder que vem das entranhas, convidamos o Escorpião à conversa. Consegue ser não só autoritário, como manipulador e até cruel. Não que todos os escorpiões o sejam mas, num mapa astral, muitos elementos em Escorpião, com Plutão ou na casa 8, isso pode indicar uma personalidade que por vezes não tem limites na busca de poder, e como tal de autoridade.

Finalmente, Carneiro. A junção de Carneiro ou do seu planeta regente, Marte, aos signos acima, vai adicionar o elemento do desejo de alcançar algo, e muitas vezes da violência associada a esse querer com muita intensidade.

Curiosamente, ao observar os mapas dos líderes autoritários da nossa história, Gémeos também estava muito presente. A arte de comunicar as ideias é um auxílio à autoridade, dando argumentos convincentes aos que rodeiam a pessoa autoritária, para seguir a sua vontade.