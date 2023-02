Signos. Os que vão sentir voltas e reviravoltas no amor em 2023

O ano de 2023 será forte para as relações amorosas devido à mudança do eixo nodal da lua para Balança – Carneiro vai obrigar-nos a todos a reavaliar o equilíbrio entre dar e receber, e entre ser protagonista ou personagem secundária. No geral estamos todos a trabalhar para sair dos extremos relacionais e há uma tendência para reavaliar as relações. Se as desigualdades forem demasiadas, muitas relações verão o fim em 2023. Ao mesmo tempo, Plutão, com a sua entrada em Aquário, faz com que haja uma natural orientação para nos libertarmos internamente do passado, e essa mudança de vibração faz com que as relações se transmutem. Vénus retrógrado de 23 de julho a 4 de setembro no signo de Leão vai trazer às claras a tendência que temos de procurar amor e atenção fora de nós: o aviso é claro, amor incondicional está cá dentro. Saiba quais os signos que vão ter as voltas e reviravoltas do amor.

Quem está no primeiro decanato de Touro, Escorpião, Aquário e Leão vai sentir o chão a tremer. Há uma vontade de atualização das relações, de ganhar novos valores, de aprender novas formas de estar que podem levar a relações que se querem mais independentes e mais abertas. Deve, por isso, existir uma mudança feita em casal, baseada numa atualização profunda da missão comum. Será também importante cada um trabalhar a autoestima para que juntos possam formar um casal de dois indivíduos com amor-próprio e autossuficiência. Mesmo quem não está numa relação deverá fazer esse trabalho de forma a atrair a pessoa correta para si. Isto poderá ser mais forte em março e em maio. Claro que hás novas relações a nascer decorrente desta libertação.

Mas não são apenas estes que vão precisar de um amor à prova de bala: Os últimos decanatos de Balança e Carneiro também terão de experimentar algumas provas relativamente à aprendizagem de dar e receber de forma equilibrada e os casais em que o desequilíbrio se vai expor de uma maneira demasiado intensa poderão ver o fim chegar de forma a encontrarem o seu sentido de individualidade. A frase "preciso de estar só e repensar a vida" vai fazer muito sentido.

Segundos e terceiros decanatos do signo Leão estão no centro do amor este ano, assim como Sagitário e Carneiro, que podem ver belas histórias de amor acontecer e consolidarem-se, mas também podem ver relações antigas a precisarem de uma grande renovação e de um grande questionamento. Relações do passado podem regressar com o Vénus retrógrado. Aquarianos podem ter relações muito fortes de grande aprendizagem e cura. Escorpiões e Touros estão em mudança de identidade profunda e podem encontrar quem os ajude a encontrarem-se, mesmo que seja através de grande questionamento de valores.