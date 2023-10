"True minds": três gerações numa campanha

Da sofisticação da alfaiataria personalizada ao estilo intemporal das suas coleções, a Massimo Dutti encarna uma visão refinada da elegância inata. A marca cria moda requintada para atender pessoas urbanas e independentes que entendem que a qualidade do estilo é o verdadeiro reflexo da qualidade de vida. Com uma seleção de tecidos de alta qualidade, como algodão, lã 100% e caxemira, agora alia-se a três musas para apresentar a sua nova campanha.

Quem são as curadoras desta nova linha? Charlotte Rampling, que foi modelo antes de entrar no mundo do cinema com o filme The Knack... and How to Get It (1965) de Richard Lester. Conhecida pelos seus papeis de vilã, a atriz británica tem aparecido em muitos filmes de renome, como é o que caso de A Duquesa (2008), A Agente Vermelha (2018) ou 45 anos (2015).

Charlotte Rampling Foto: Robin Galiègue

Seguindo os passos da mãe, Lila Moss está predestinada a tornar-se a próxima sensação no universo da moda. A jovem modelo fez a sua estreia nas passerelles do desfile de primavera/verão de 2021 da Miu Miu e desde então não tem perdido tempo para enriquecer o seu portfólio.

Lila Moss Foto: Robin Galiègue

Já a modelo sudanesa Alaato Jazyper pode ser um nome desconhecido, mas é um para fixar. Com uma notável estreia na em Saint Laurent para o outono/inverno de 2022, a modelo já desfilou para Chanel, Balenciaga, Valentino e Louis Vuitton. Com traços marcantes e um andar poderoso, Alaato é, sem dúvida, uma estrela da moda em ascensão.

Alaato Jazyper Foto: Robin Galiègue

A mais recente linha de moda, em que surgem as três e intitulada True Minds, desviou-se do convencional em campanhas editoriais. Em vez disso, a empresa produziu uma série de retratos para a sua coleção mais recente, protagonizados por notáveis musas. Estas mulheres não desempenharam apenas o papel de modelos, mas também contribuíram como curadoras de moda para a nova coleção.

Este tributo ao património e à tradição é uma fórmula para cativar tanto os fiéis amantes da marca quanto os futuros adeptos, oferecendo looks que incorporam a essência da Massimo Dutti.