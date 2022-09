Kate Moss só bebia água? O verdadeiro segredo da dieta da supermodelo

Recentemente, Kate Moss adicionou o seu nome à lista de celebridades que têm uma marca de cosmética em nome próprio. A supermodelo lançou a Cosmoss no início de setembro deste ano, uma marca baseada nos seus 48 anos de vida e no seu percurso, nas áreas da Moda e da Beleza.



Trata-se de "uma celebração de cada dia exatamente como ele é, com todas as suas imperfeições", lemos no site da Cosmoss. Cada produto foi criado com o bem-estar em mente numa visão holística e baseada em rituais. Mas afinal, de onde surgiu a ideia para a nova linha de beleza?



Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cosmoss (@cosmoss)

Com a pandemia, Moss pasou grande parte dos seus dias concentrada em si própria, a meditar, a beber sumos saudáveis, explicou em entrevista ao site Madame Fígaro. "Aprendi realmente a tomar conta de mim e depois conheci Pavel Walick [CEO do Warsaw Labs, a empresa que ajudou a criar a Cosmoss] que veio ter comigo com esta ideia para uma linha de bem-estar ... Por isso fez sentido lançar uma marca focada nessa questão".

Sendo um tema cada vez mais falado (e exigido) no universo da cosmética, a Cosmoss aposta em fórmulas mais naturais possíveis. "Foi a minha filha que me ensinou [sobre estes temas], quando lhe oferecia um creme ela dizia-me que não porque não queria substâncias químicas no rosto". Moss acredita que a meditação faz sem dúvida parte do segredo para termos uma mente e um corpo saudáveis. "Aproveito esse tempo para ver a beleza que reside em tudo: no céu, na terra… E faço-o todos os dias", contou na mesma entrevista à Madame Figaro. Contudo, a supermodelo confessa que, antigamente, não cuidava muito bem de si. "Para além de beber água, não fazia nada em particular. Comia o que queria. Não tinha educação no que toca à nutrição. Quando era jovem, não sabia realmente nada sobre o que era essencial para o autocuidado".