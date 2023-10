"Latte makeup" ou "tomato girl summer": a associação entre beleza e comida

Se está ligada às redes sociais, mais especificamente ao TikTok e ao Instagram, o nome Latte Makeup, não lhe deve ser desconhecido. E o strawberry makeup? Ou o tomato girl summer? A associação de comida à maquilhagem tem inundado os feeds, mas esta comparação tem mais tempo.

A história remonta a milhares de anos, quando os gregos e os romanos usavam as bagas como corantes, usando-as nos lábios e nas bochechas; à China antiga e ao período Edo no Japão, quando o pó de arroz era usado pelas mulheres como um ingrediente cosmético comum para obter um efeito de palidez e combater os efeitos do sol na pele.

Nos dias mais recentes, temos visto esta associação - comida e beleza - em campanhas de marketing, como a linha Glow Recipe Watermelon, da marca Glow Recipe, que utiliza o termo melância no nome para aludir ao tom rosado. Ou até no popular tratamento labial da Hailey Bieber, que utiliza sabores como baunilha, melancia e caramelo salgado.

Voltando à questão incial, podemos afirmar que as tendências de Beleza sempre foram cíclicas, tal como acontece na Moda. A latte makeup não é mais que a alusão a uma pele bronzeada, semelhante à cor quente e deliciosa de um latte, explica a maquilhadora de celebridades Rebecca Restrepo. Estamos habituados a ouvir jargões técnicos quando se toca à maquilhagem, o que pode tornar as coisas menos acessíveis às pessoas que pretendem começar, mas não sabem por onde. Estes termos menos comuns, associados à comida, faciltam o entendimento para muitos.

"As redes sociais democratizaram a beleza de uma forma única nesta década. Antes, os truques eram exclusivos dos especialistas, mas agora qualquer pessoa pode aplicar maquilhagem com um acabamento profissional. Acho que as tendências com nomes de comida ajudam os fãs a perceber como se maquilhar", afirma a maquilhadora de celebridades Dani Parkes, num artigo da Glamour.

Se ainda ficou com dúvidas sobre porque é que existe esta obsessão em dar um nome gastronómico às tendências de maquilhagem, Helen Dagdag, diretora de beleza da Sephora, simplifica: "dá às pessoas um quadro de referência quando a maquilhagem pode ser muito intimidante."