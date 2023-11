Botas de cano alto voltam a dominar o inverno

As tendências vão e voltam, mas algumas parecem resistir ao teste do tempo consolidando-se como peças-chave nos armários - é o caso das botas de cano alto (knee high boots). Este estilo clássico e intemporal está mais popular do que nunca, dominando tanto as passerelles como o street style. A mais-valia? É uma surpreendente versatilidade de estilo, podendo ser combinada com saias mini ou maxis, calções e até vestidos.

View this post on Instagram A post shared by CAMILA COELHO (@camilacoelho)

Mas qual é a história destas botas? Comummente vista nos pés dos cavaleiros, caçadores e pescadores, este calçado era conhecido pela sua praticidade, pois protegia os pés da humidade e da sujidade. No entanto, com o avanço do tempo, a popularização das botas foi ganhando outros motivos mais estéticos.

Foi nos anos 70 que estas explodiram nas passerelles com a criação de Yves Saint-Laurent que, juntamente com Roger Vivier, apresentou as botas de cano alto num formato mais elegante e fino, decoradas com pormenores extravagantes, como a pele de crocodilo.

Desde então este calçado tem se tornando num statement da estação fria, podendo vê-la a dominar todos os feeds das redes sociais, desde os pés da icónica musa de quiet fashion Rosie Huntington-Whiteley, até a favorita influencer sueca, Matilda Djerf.



Esta tendência não chegou só aos look de rua, mas também às criações dos designers. Este foi o caso de Luis Onofre que lançou uma coleção dedicada ao brilho, na qual apresenta umas botas de cano alto. Este calçado, todo ele em pele preta, destaca-se pelos elementos brilhantes que cobrem os lados.

Luís Onfre Foto: DR

Seja para um look casual do dia a dia ou uma produção mais sofisticada para eventos especiais, as botas de cano alto são a escolha certa neste inverno. A variedade de modelos, cores e estilos torna fácil encontrar o par perfeito para complementar qualquer guarda-roupa.



View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ? (@chiaraferragni)

View this post on Instagram A post shared by Leonie Hanne (@leoniehanne)